Basket, C Silver: in grande emergenza, Robbio passa all'overtime a Garbagnate

In grande emergenza, la Fluidotecnica porta a casa una vittoria non scontata in quel di Garbagnate riuscendo a prevalere all'overtime (68-78) in quello che era il quarto impegno nella fase di Classificazione del campionato di serie C Silver. Il quintetto robbiese si è presentato senza ben tre titolari – Buzzin e Yahya infortunati a un ginocchio, Tardito fermo per un problema alla schiena – mentre al contrario gli avversari, che veleggiano nella parte bassa della classifica, di recente hanno inserito in squadra forze fresche.

Nonostante ciò gli Aironi hanno un buon approccio e con buone percentuali nel tiro da fuori si portano avanti nel punteggio (29-36 al riposo lungo). Alla distanza però sopraggiunge un naturale calo e gli avversari ne approfittano per rientrare, chiudendo avanti il terzo parziale (53-51) e toccando nell'ultima frazione anche 9 punti di vantaggio. Buona la reazione di Robbio che grazie alle triple di Appendini e Piccio riesce ad annullare il distacco e a giocarsi punto a punto il finale di partita. Qualche fischio dubbio consente a Garbagnate di andare in lunetta, ma poi due liberi di Piccio danno la parità a quota 66, con i padroni di casa che non sfruttano l'ultima palla in attacco per vincere. Un'occasione che viene pagata a caro prezzo nel prolungamento. L'overtime, infatti, si apre subito bene per la Fluidotecnica che scatta avanti con le triple di Appendini e Piccio (parziale di 12-2) e poi gestisce il vantaggio. Bravi tutti, con una menzione particolare per Gallina, costretto a giocare da lungo.

Filippo Gallina è stato impiegato sotto canestro vista l'assenza di Tardito (foto E. Salsa)

Garbagnate Vismara 12, Rigamonti 4, Corigliano 6, Rigamonti 13, Del Vescovo 1, Maina 19, Colella 9, Costa 4; ne Miceli, Diakhate, Battaglino. All. Marrapodi.

Fluidotecnica Robbio Castano 11, Pozzi 9, Piccio 15, Gallina 15, Ltifi, Grugnetti 12, Appendini 14, Comelli 2; ne Gabetta, Tardito, Sata, Buzzin. All. Zanotti.

In società c'è preoccupazione soprattutto per le condizioni di Buzzin (si teme una lesione e in questo caso il campionato per lui potrebbe essere finito), mentre anche Yahya e Tardito difficilmente potranno rientrare per la gara di domenica prossima a Novate. Ma ci sarà tempo per pensarci, per adesso Robbio si consola per una vittoria che gli consente di agganciare al secondo posto proprio l'Osal Novate, sconfitta ieri sera a Legnano.