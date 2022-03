Basket, C Gold: il duo argentino trascina l'Expo contro Cusano

Dopo due settimane di sosta forzata l'Expo Inox è tornata in campo questa sera al palazzetto di Parona. Il debutto nel girone Silver della fase di Classificazione del campionato di serie C Gold è stato positivo per il quintetto di Zanellati che, al termine di una gara combattuta e condotta quasi sempre spalla a spalla, ha avuto ragione dell'ostica formazione di Cusano Milanino (81-75).

I primi due quarti sono stati in quasi totale equilibrio: 21 pari al primo stop e ancora 41 pari al riposo lungo dopo un primo tentativo di allungo dell'Expo propiziato da Bazani e Muzio (31-24) subito fugato dai milanesi. Nella seconda parte del match i padroni di casa tornano avanti grazie alle iniziative di Garcia e Muzio (62-55 al 30') e in avvio di ultima frazione i canestri di Bazani e Garcia danno il massimo vantaggio di +11 (66-55). Cusano colpisce però con il tiro dalla lunga distanza e rientra grazie a un parziale di 3-13 (69-68 al 36'); nella fase più critica del match Monacelli infila l'unica bomba della sua partita, tripla che risulta di capitale importanza in quanto a 2 minuti dalla sirena ridà due possessi di vantaggio all'Expo che da qui fino all'ultimo riesce poi a gestire il piccolo tesoretto.

L'altro argentino Franco Bazani (foto D. Piedinovi)

Sontuosa la partita di Garcia che è andato in doppia doppia con 25 punti e 13 rimbalzi, oltre a 6 stoppate. Top scorer del match l'altro argentino Bazani, mentre tra i giovani del Battaglia il più positivo è stato Muzio.

Expo Inox Battaglia Bazani 29, Garcia 25, Lonati 2, Monacelli 5, A. Facchi, Muzio 11, Sacchi 4, B. Invernizzi 5; ne M. Facchi, Pirovano. All. Zanellati.

Con questo successo l'Expo Inox si mantiene nel gruppo di testa; prossimo impegno sabato 19 a Piadena.