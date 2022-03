Basket, C Silver: gli Aironi escono a testa altissima da Novate

Ancora senza tre titolari (Pozzi, Yahya e Tardito) la Fluidotecnica Robbio ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità, e forse anche di più, nello scontro diretto che questa sera l'ha vista impegnata sul campo dell'Osal Novate. I padroni di casa si sono imposti per 84-73, ma la partita è stata a lungo in equilibrio con vantaggi alterni (23-24 al 10', 42-43 a metà incontro). Solo sul finire del terzo quarto gli Aironi hanno accusato un calo fisiologico che ha permesso ai padroni di casa di allungare (65-56 al 30'). Nell'ultima frazione Robbio ha tentato in tutti i modi di rientrare, ma non è stata nemmeno fortunata con almeno tre o quattro tiri usciti di poco. L'Osal ha trovato un Cogliati in stato di grazia (37 punti) e per come erano messi c'è solo da fare i complimenti agli Aironi con note di merito particolari per Pozzi e Piccio che hanno avuto buone percentuali al tiro.

Edoardo Pozzi ha tirato 7/16 dal campo (foto Emanuela Salsa)

Osal Novate Cogliati 37, Cigada 9, Gionso 6, Sagher, Plebani 6, Isasi, Sala 11, Torriani 9, Gorla 6; ne Rigon. All. Ascenzo.

Fluidotecnica Robbio Castano 7, Pozzi 20, Gabetta, Piccio 17, Gallina 8, Ltifi, Grugnetti 11, Appendini 10, Comelli; ne Tardito, Sata, Buzzin. All. Zanotti.

Purtroppo la situazione degli infortunati non si risolverà a breve (Buzzin ha un interessamento ai legamenti del ginocchio e dovrà stare fermo almeno due mesi, riguardo a Yahya si attende il responso degli esami, Tardito soffre sempre di un ernia alla schiena), pertanto anche venerdì prossimo Robbio affronterà al PalaCantone la capolista Gorgonzola in grande emergenza. La società sta cercando qualcosa sul mercato che però in questo periodo non offre ovviamente molto.