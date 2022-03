Basket, serie D: Pro Vigevano al cardiopalma su Tromello (75-74)

Per la mini fase a orologio del campionato di basket di serie D, studiata per pareggiare il numero di incontri disputati tra squadre provenienti da gironi diversi, si è giocato ieri sera al PalaBasletta il derby tra Pro Vigevano e Tromello. A prevalere sono stati i padroni di casa con un'entrata di Orlandi a due secondi dalla fine (75-74). Ennesima partita al cardiopalma per la capolista che torna così al successo dopo la sconfitta rimediata venerdì scorso a Corbetta. I ducali hanno strappato più volte nel punteggio, ma Tromello ha avuto il merito di rientrare sempre e nel finale è andata vicinissima al colpaccio nonostante l'importante assenza di Sissa e un Maestri non al meglio.

Contrariamente ad altre volte, la Pro parte bene scavando subito un bel solco (21-6 al 9'); Tromello reagisce a un inizio troppo blando e rientra in partita tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto. Si procede a fisarmonica, con la Pro che arriva al 20' sul 39-28. Dal +14 di inizio terzo quarto, i padroni di casa subiscono un contro parziale di 13-0 e Tromello opera il primo sorpasso al 25' sul 45-46. Reazione vigevanese e al 30' siamo 60-50. L'ultimo quarto è tutto in altalena. Si parte con un 9-0 per Tromello, controbreak della Pro che al 35' conduce 67-59, il quintetto di coach Bocca rientra ancora a -1 (67-66), ma a un minuto dalla fine i padroni di casa sono avanti 73-68. Sembra fatta, invece nuovo blackout e Tromello ne approfitta per sorpassare a 11 secondi dalla fine. Timeout Pro e rimessa disegnata per Orlandi che in uno contro uno realizza il canestro della vittoria, con Tromello che tenta senza fortuna il tiro della disperazione.

Freeshop Pro Vigevano Orlandi 24, Al. Gibertoni 13, An. Gibertoni 13, Matteoni 10, Diciocia 7, Martinoli 5, Cavallaro 3, Morelli, Gambino; ne Lesca. All. D. Gibertoni.

Pallacanestro Tromello Farina 26, Maestri 6, Orsenigo 2, Werlich 9, Zucca 11, Vai 7, Marchese 6, Lupi 7; ne Voinea, Ganimede. All. Bocca.