Basket, serie D: Tromello ancora sfortunata, sorride l'Ussgb

Ferma la capolista Pro Vigevano per il turno di riposo, ieri sera nella quarta giornata della fase di Classificazione del campionato di serie D una vittoria e una sconfitta per le nostre compagini.

Nonostante continui a fornire prestazioni di buon livello, prosegue il momento non particolarmente fortunato della Pallacanestro Tromello, superata a Trezzano per 82-75. Il quintetto di coach Bocca ha disputato una buona prova a livello offensivo, mentre in difesa ha concesso qualcosa di troppo. Sul risultato ha influito l'infortunio di Farina patito all'inizio del secondo quarto. Nonostante ciò, la gara è stata sempre in equilibrio (21 pari al 10', 42-38 a metà incontro) fin verso la fine della terza frazione quando i padroni di casa hanno allungato sul 62-53. Nell'ultima frazione Tromello ha alzato l'intensità difensiva e questo ha consentito di agganciare gli avversari e di portarsi anche avanti di una lunghezza. Negli ultimi tre minuti si è poi andati avanti punto a punto e il match si è deciso a trenta secondi dalla fine quando Tromello ha perso una palla sanguinosa.

Pallacanestro Tromello Farina 5, Maestri 19, Werlich 10, Sissa 9, Zucca 10, Vai 11, Marchese 2, Orsenigo 2, Lupi 7; ne Voinea. All. Bocca.

Alla Scarioni l'Ussgb è tornata invece alla vittoria sconfiggendo 58-54 Milanotre, compagine anch'essa molto giovane. Nonostante le assenze di Gioia, Matteo Facchi e Bettanti (presente in panchina solo per onor di firma), il quintetto di Gerosa ha offerto una prestazione grintosa e di buona qualità. Dopo un primo quarto chiuso con soli due punti di vantaggio (16-14), i padroni di casa allungano nel secondo trascinati da Gabriele Facchi: 35-22 al riposo lungo. Alla ripresa del gioco Milanotre alterna molte difese e questo mette in difficoltà Abbiategrasso che nel terzo periodo realizza solo 6 punti permettendo il ritorno degli avversari (41-40). Nell'ultimo quarto gli ospiti mettono pure la testa avanti, ma Pirovano sforna due assist per Lonati e Andrea Facchi e con una difesa più attenta l'Ussgb riesce a incamerare due punti sofferti, ma meritati. Da segnalare la doppia doppia di Lonati (18 punti e 12 rimbalzi).

Ussgb Abbiategrasso Pirovano 8, Colombo 2, G. Facchi 13, A. Facchi 12, Bollini 3, Lonati 18, Mangiarotti 2; ne Pollaci e Bettanti. All. Gerosa.

Domani sera tocca alla Cat, impegnata a Opera contro il S. Ambrogio.