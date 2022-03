Basket, C Gold, l'Expo supera Lissone e torna sola in vetta

Importante vittoria dell'Expo Inox che al palazzetto di Parona si aggiudica lo scontro diretto con Lissone (86-76) e, in virtù delle contemporanee sconfitte di Piadena e Cusano Milanino, si ritrova questa sera da sola in vetta alla classifica nel girone Silver di Classificazione lasciandosi alle spalle una pericolosa avversaria.

Partita difficile in avvio con gli ospiti che partono meglio trascinati da Gatti (4-12 al 3') arrivando a chiudere la prima frazione sul +13 (15-28). Nel secondo periodo l'Expo sale di tono e annulla lo svantaggio andando al riposo lungo sul 46 pari. La ripresa del gioco è costellata da errori da ambo le parti, con l'Expo che non sfrutta a dovere un tecnico a favore, ma poi riesce finalmente a conquistare una manciata di punti di vantaggio: 64-58 al 30'. Nell'ultimo periodo il quintetto di Zanellati continua ad avere l'inerzia dalla sua parte con il margine che non va mai al di sotto dei 4 punti e raggiunge invece il massimo vantaggio al 36' sul +11 (79-68). Lissone tenta un disperato riaggancio, 82-76 a un minuto dalla fine, ma il tentativo di rimonta si ferma lì.

Innanzitutto una vittoria di squadra in quanto tutti hanno dato il proprio contributo, mentre a livello individuale va di sicuro rimarcata la prova di Muzio (8/11 al tiro, 7 rimbalzi e 19 di valutazione), seguito da Sacchi e Garcia; il lungo argentino, partito male, si è poi ripreso alla grande chiudendo il match in doppia doppia (18 punti e 12 rimbalzi).

Mattia Sacchi ha messo a segno canestri importanti

Expo Inox Battaglia Sacchi 16, Monacelli 7, Bazani 16, Invernizzi 5, Garcia 18, Muzio 15, A. Facchi 7, Lonati 2; ne Bettanti, G. Facchi. All. Zanellati.

Galvi Lissone Villa 8, Meregalli 12, Collini 6, Meani, Fiorito 4, Marinò 10, Arosio 2, Tedeschi 3, Gatti 20, Sgorbati 11; ne Gallucci, Dascola. All. Fumagalli.