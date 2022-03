Basket, serie D: la Pro è "sul pezzo", una buona Cat impegna l'Ussgb

Dopo il turno di riposo, la capolista Pro Vigevano è tornata in campo ieri sera al PalaBasletta affrontando una delle squadre più in forma del momento, il Vittuone, reduce da sei vittorie di fila. I ducali sono riusciti a rispettare appieno il piano partita e hanno riportato un franco successo (76-59). Soprattutto a livello difensivo la squadra di coach Davide Gibertoni ha dato il massimo contenendo gli avversari a soli 20 punti nel primo tempo, limitando il giocatore più temuto, Malazzi, che dopo le due triple iniziali non è più riuscito a trovare la via del canestro. Dopo un primo quarto abbastanza equilibrato, chiuso comunque avanti 17-12, la Pro ha strappato nel secondo attaccando bene la zona di Vittuone con le triple di Morelli e Alberto Gibertoni e con un'eccellente presenza difensiva dei lunghi Diciocia e Martinoli (38-20 al riposo lungo). Alla ripresa del gioco i ducali hanno di nuovo allungato toccando verso la metà del terzo periodo il massimo vantaggio sul +26. Successivamente la Pro ha accusato un leggero calo fisico (nelle rotazioni si è fatta sentire l'assenza di Matteoni, anche se Cavallaro ha giocato 15 minuti di qualità) e Vittuone ne ha approfittato per rientrare fino a -14 nell'ultimo quarto, anche se la spia di pericolo non si è mai accesa per una Pro sempre in controllo. Adesso non si deve abbassare la guardia in vista della sfida al vertice di venerdì prossimo, ancora al PalaBasletta, contro Rozzano.

Freeshop Pro Vigevano Diciocia 17, Morelli 14, Orlandi 12, Martinoli 11, Al. Gibertoni 10, Cavallaro 5, Gambino 4, An. Gibertoni 3, Urga. All. D. Gibertoni.

Rinviata la partita tra Tromello e Cbc Corbetta per dei casi di positività all'interno del gruppo squadra dei milanesi, la Cat è invece scesa in campo due volte nel giro di pochi giorni. Mercoledì scorso, infatti, i ducali avevano anticipato la sfida con Trezzano perdendo al PalaBasletta (43-71) al termine di una gara che, aldilà del risultato, ha fatto registrare significativi passi avanti sotto il profilo del gioco.

Cat Vigevano Tagliavini 11, Kahnt 10, Jacobacci 9, Nicola 9, Spaccasassi 2, Gulli 2, Marchesani, Vigone, Oggioni, Musai, Saltarin. All. Boselli.

La Cat ha confermato segnali positivi ieri sera alla Scarioni di Abbiategrasso in una delle gare a orologio necessarie per pareggiare il numero di incontri disputati tra le squadre dei gironi E1 ed E2. L'Ussgb si è infatti imposta per 63-57, lo scarto minore subito dai vigevanesi nel corso di questa stagione di “apprendistato”. Dal +9 di metà secondo quarto, si arriva al 31-27 di metà incontro, poi nel terzo gli ospiti con tanta grinta riescono anche a operare il sorpasso con una tripla di Spaccasassi (35-36); reazione Ussgb che aumenta l'intensità difensiva e chiude la frazione sul 47-38. Apprezzabile lo sforzo della Cat, seguita per l'occasione in panchina da coach Marcone, che non si dà per vinta, tanto da riuscire ad aggiudicarsi l'ultimo parziale (16-19).

Ussgb Abbiategrasso Donati 2, Pirovano 2, Impallomeni 4, G. Facchi 8, Bettanti 23, A. Facchi 5, Bollini 2, Lonati 7, Mangiarotti 6, Pollaci 4. All. Gerosa.

Cat Vigevano Nicola 11, Tagliavini 14, Spaccasassi 13, Musai 2, Kahnt 7, Jacobacci 8, Marchesani, Lessio 2, Gullì. All. Marcone.