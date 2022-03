Basket serie B, Elachem beffata sulla sirena: passa la Pielle (67-64)

La Elachem Vigevano esce sconfitta dalla sfida con la Pielle Livorno beffata all’ultimo tiro dai labronici che ci credono sino alla fine. Sulla gara dei ducali pesa il 9/36 da 3 punti e il 24/62 complessivo dal campo e più in generale una prestazione che si può riassumere nel 77-49 di valutazione finale.

Il primo quarto è segnato da una raffica di errori al tiro. Per oltre un minuto nessuno trova il nylon e solo un tiro di Lenti spezza il digiuno. Giorgi pareggia, ma si capisce che non sarà la partita degli attacchi. E così il canestro di Drocker segna il primo allungo labronico (6-2 con 7’30” da giocare). L’ 8-5 firmato da Gatti con 5’28” sul tabellone resta a lungo bloccato sino alla tripla dell’aggancio a quota 8 di Ferri quando al primo riposo mancano solo 2’23” e al quale si arriva sul 12-11.

Appena meglio, in quando a produttività offensiva, è il secondo periodo (16-14) il parziale, con Rossi che firma il sorpasso (19-22). La Pielle ritorna con Campori e Salvadori ma l’equilibrio non si spezza e al riposo lungo è 28-25. Arriva così il terzo periodo (22-17 il risultato di frazione) nel quale i padroni di casa scappano sul 43-33 firmato da Lenti. Con un punteggio così basso potrebbe essere uno strappo determinante. Invece la Elachem ricuce con una tripla di Procacci 48-42 ma all’ultimo riposo è ancora Pielle dopo che Gatti spaglia la tripla a filo di sirena.

Michele Peroni (foto Marmonti) gioca un pick-and-roll

Ecco allora che tutto è rimandato agli ultimi 10’ minuti nei quali i ducali entrano con una rabbiosa reazione che li porta a divorare il divario. Adesso c’è Peroni a trovare il fondo della retina e Vigevano è nella partita.

Adesso la sfida viaggia sul filo del rasoio. Procacci segna il 64-63 e da bruciare ci sono ancora solo 1’52”. Da ora ogni possesso può valore la vittoria. Gatti fa solo ½ dalla lunetta per il 64 pari ma Procacci soffia palla e si entra negli ultimi 60” in assoluta parità. Mercante mette sul ferro la tripla del possibile sorpasso il risultato resta inchiodato. A 10” dalla fine coach Piazza ferma il gioco per provare a vincerla: Procacci però scheggia l’anello. Sembra profilarsi lo spettro dell’overtime. Invece sulla partita si stende l’ombra di Campori che ciuffa sulla sirena la tripla che consegna ai labronici la vittoria.