Basket, serie D: Tromello all'overtime "stoppa" il quotato Corbetta

Bella impresa della Pallacanestro Tromello nel recupero della quinta giornata del girone di Classificazione del campionato di basket di serie D andato in scena ieri sera al PalaOlimpia di Gambolò. I lomellini hanno superato dopo un tempo supplementare il forte Cbc Corbetta (69-63) facendo indirettamente un favore alla Pro Vigevano, che resta a tutti gli effetti capolista del girone.

Tromello ha così interrotto una serie negativa di risultati maturata in partite dove aveva giocato anche bene, ma non era stato neanche tanto fortunato. Ieri la squadra, condotta in panchina da Paolo Clerici per la squalifica di coach Andrea Bocca, ha tenuto la testa per tutto l'incontro, seppur con vantaggi minimi (16-14 al 10', 32-29 al 20', 48-46 al 30'), andando sotto solo due volte verso la fine dei tempi regolamentari e poi all'inzio dell'overtime. In entrambe le occasioni, però, Tromello ha saputo reagire, meritandosi così la vittoria. Un po' a corto per le assenze di Farina e Marchese, la squadra ha disputato una bella prova corale, giocando per 45 minuti a uomo. Da elogiare Werlich che in pratica è sempre rimasto in campo tranne un minuto, a ruota Lupi e Orsenigo e poi Maestri che ha avuto buone percentuali da oltre l'arco. Tra gli avversari un buon lavoro è stato fatto sul temuto Rondena, uno dei migliori realizzatori del campionato.

Pallacanestro Tromello Maestri 18, Vai 15, Sissa 13, Werlich 12, Zucca 6, Lupi 4, Orsenigo 1, Ganimede, Voinea. All. Clerici.

Tromello tornerà in campo domenica 3 aprile a Rho; sempre domenica l'Ussgb Abbiategrasso sarà a Magenta contro il Vittuone, mentre venerdì sera la Pro Vigevano ospita al PalaBasletta il Rozzano, con la Cat che ha invece posticipato a lunedì il match a Corbetta.