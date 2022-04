Basket, C Gold: l'Expo Inox è disastrosa a Soresina (71-53)

C'è poco da fare. I risultati sono lì tutti da vedere. L'Expo Inox ha proprio due volti, una casalingo, dove è tra le migliori squadre nel suo girone di C Gold, e uno da trasferta, dove in genere raccoglie poco, molto poco. Questa sera a Soresina il quintetto lomellino ha fornito una delle peggiori prestazioni stagionali, uscendo sconfitto 71-53 da una squadra, la Gilbertina, che veleggia nei piani bassi della classifica. E' vero che i cremonesi erano reduci dalla vittoria con Busnago, ma obiettivamente non hanno fatto cose speciali (da alcune partite manca oltretutto il giocatore di maggior spessore, il serbo Marko Popadic) e si può dire che le responsabilità siano tutte dell'Expo Inox dove nessun giocatore è riuscito ad elevarsi dalla mediocrità.

L'approccio è stato sbagliato sin dall'inizio, con eccessiva supponenza. Chiuso il primo quarto in ritardo di una sola lunghezza, la squadra si è via via innervosita e ha perso progressivamente contatto (36-30 a metà incontro, 54-37 al 30') evidenziano grandi difficoltà soprattutto a livello offensivo.

Una sconfitta che nell'economia della classifica in questo girone Silver della fase di Classificazione potrebbe avere il suo peso, anche se l'Expo Inox mantiene per il momento la vetta della classifica, ora insieme al Corona Piadena, ma domani anche il Cusano Milanino potrebbe raggiungerla. Per fortuna sabato prossimo il Battaglia tornerà nel suo fortino, il palazzetto di Parona, per affrontare la Virtus Gorle, una gara chiaramente da non fallire.

Gilbertina Soresina Roljic 21, Maghet 11, De La Cruz 11, Assui Sofo 9, Cremaschi 9, Grassi 4, Cremaschi 3, Russo 2, Sgarbazzini 1; ne F. Avino, M. Avino. All. Castellani.

Expo Inox Battaglia Monacelli 14, Bazani 11, Muzio 7, Sacchi 7, Garcia 5, Lonati 5, A. Facchi 3, Invernizzi 1; ne G. Facchi. All. Zanellati.