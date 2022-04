Basket, serie D: trasferte infruttuose per Tromello e Ussgb

Le uscite domenicali non portano punti a Tromello e Ussgb. I lomellini hanno fatto il massimo a Rho contro il Cmb (66-64) considerate le numerose assenze che hanno costretto coach Bocca a ruotare solo sei giocatori contro una formazione giovane che ha pressato a tutto campo per 40 minuti. Dopo un primo quarto abbastanza equilibrato (17-13), Tromello ha perso terreno nel secondo (38-26), accusando poi il massimo svantaggio all'inizio del terzo (-14). A questo punto la squadra ha però avuto una grande reazione e, trascinata da un Maestri in stato di grazia (alla fine più della metà dei punti porteranno la sua firma), è rientrata a due sole lunghezze (55-53 al 30'). Partita dunque del tutto riaperta, ma nel finale si è fatta sentire un po' di stanchezza e sul -1 palla in mano è venuta a mancare la necessaria lucidità. "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi - dice il tecnico - anzi faccio i complimenti a tutti, con ovviamente una menzione particolare per Maestri".

Pallacanestro Tromello Lupi 3, Maestri 33, Orsenigo 8, Vai 8, Werlich 6, Zucca 6; ne Chiesa, Ganimede. All. Bocca.

Pur con l'attenuante di assenze e giocatori non al meglio, l'Ussgb non ha disputato una buona gara a Magenta cedendo 61-47 al Vittuone. Un po' come per la formazione di C Gold del Battaglia la sera prima, anche in questo caso le difficoltà dei ragazzi di coach Gerosa sono state in attacco dove si è fatta fatica a fare canestro anche da posizioni favorevoli. "Obiettivamente non abbiamo mai dato la sensazione di poterla portare a casa - dice il tecnico - anche perchè Vittuone è una buona squadra per la categoria. Di sicuro non è mancato l'impegno, ma è un momento così, speriamo che passi".

Ussgb Abbiategrasso A. Facchi 18, G. Facchi 9, Sacchi 9, Lonati 4, Bollini 3, Bettanti 2, Mangiarotti 2, Colombo, Donati, Impallomeni, Pollaci., All. Gerosa.

Il programma della sesta giornata della fase di Classificazione si chiuderà questa sera con la trasferta della Cat a Corbetta.