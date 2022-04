Basket, serie D: sofferte vittorie di Tromello e Ussgb Abbiategrasso

Nell'ultimo impegno della fase di Classificazione del girone E di serie D Tromello si aggiudica una partita che doveva assolutamente vincere contro il Sant'Ambrogio (63-54), penultimo in classifica, ma facendo più fatica del previsto. Il quintetto lomellino ha giocato i primi due quarti troppo molle in difesa e la partita è rimasta sempre punto a punto. Nel terzo periodo è migliorata l'intensità, il che ha permesso di andare avanti di una decina di punti, vantaggio poi conservato sino alla fine. Adesso per Tromello, che riposerà nell'ultima giornata, si prevede uno stop di un paio di settimane in attesa della definizione del calendario delle sei partite di play-out cui accedono le squadre classificate tra il nono e il quindicesimo posto (girone all'italiana con gare di sola andata) e che alla fine determineranno tre retrocessioni.

Pallacanestro Tromello Orsenigo 11, Maestri 17, Werlich 10, Sissa 8, Zucca 13, Marchese, Ganimede, Lupi 4; ne Farina. All. Bocca.

Ancora in formazione rimaneggiata, l'Ussgb porta a casa una vittoria sofferta contro il Cmb Rho (71-69). Avanti nel primo quarto (20-13), gli abbiatensi subiscono il ritorno degli avversari che allungano nel terzo periodo (50-61). In una situazione di estrema difficoltà, bella la reazione del quintetto di Gerosa, bravo a stringere le maglie della difesa nonostante l'uscita per infortunio di Donati e una situazione falli complicata. La partita si decide poi a fil di sirena con un canestro di Mangiarotti su assist di Gabriele Facchi. Nell'ultima giornata l'Ussgb, impegnata fuori casa contro il Sant'Ambrogio, se la giocherà con Vittuone, che ospita Turbigo, per un posto nei play-in (la mini fase a orologio che anticipa i play-off), altrimenti saranno play-out.

Ussgb Abbiategrasso A. Facchi 24, Bettanti 16, G. Facchi 12, Mangiarotti 10, Bollini 7, Donati 2, M. Facchi, Pollaci, Bossi. All. Gerosa.

Siamo ormai a fine stagione e la Cat resta ancora a zero nella casella delle vittorie, ma da alcune gare a questa parte il quintetto di coach Boselli sta evidenziando significativi progressi. Anche ieri sera al PalaBasletta la Cat non ha sfigurato contro Rozzano (62-77). I giovani ducali hanno disputato quasi tutta la gara punto a punto, accusando solo nel primo e ultimo parziale, ma aggiudicandosi entrambe le frazioni centrali.

Cat Vigevano Barbieri 19, Tagliavini 16, Kahnt 7, Nicola 6, Oggioni 6, Jacobacci 3, Lessio 3, Gulli 2, Marchesani, Vigone, Musai; ne Spaccasassi. All. Boselli.

Domani sera la giornata si conclude con l'impegno della capolista Pro Vigevano a Basiglio contro il Milanotre.