Basket serie B: la Elachem Vigevano firma Luigi Cianci

Un lungo in più per allungare le rotazioni. La Elachem Vigevano ha firmato sino alla fine della stagione Luigi Cianci, centro classe 200 di 2 metri e 01 per 91 chili, in uscita da Giulianova. Una mossa necessaria per avere una panchina più profonda dopo che inaspettatamente Raffaele Rosa ha deciso si lasciare la squadra.

Cianci, nato ad Avellino e residente a Marigliano (Napoli) ha vestito nella sua carriera la maglia di Fabriano in serie B dopo le esperienze di Latina e Lido di Roma e conta due presenze in A2 con la casacca dell'Eurobasket Roma. L'anno scorso ha giocato ad Alba e all'inizio di quella attuale in serie B con Giulianova con la quale ha giocato 20' di media partita tirando con il 59% da 2 punti e con il 65% ai tiri liberi. «Si tratta di un giocatore under - lo descrive il g.m. ducale, Marino Spaccasassi - che coprirà lo spot lasciato libero da Rosa; rispetto a lui ha sicuramente una maggiore esperienza».