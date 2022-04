Basket, serie D: anche a Basiglio una vittoria "stile" Pro Vigevano

Ennesima vittoria “stile” Pro Vigevano, questa volta su un campo difficile come quello di Basiglio dove finora aveva vinto solo Corbetta. I ducali si sono imposti al Milanotre per 61-65 confermandosi in vetta alla classifica a una giornata dal termine della fase di Classificazione. Inizio difficile della Freeshop, quasi in soggezione dinanzi all'intensità dei giovani di casa che al 13' raggiungono il massimo vantaggio (26-14). L'ingresso di Cavallaro, con la sua esperienza e 7 punti a referto, fa svoltare la gara consentendo alla Pro di ricucire lo strappo e di arrivare al riposo lungo sotto di soli 3 punti (32-29). Alla ripresa del gioco i ducali entrano in campo con altro piglio e i canestri di Matteoni e Gambino danno il primo vantaggio (35-41). Milanotre però non sta a guardare e con un parziale di 11-1 rimette la testa avanti, per poi arrivare al 30' in perfetta parità (51-51). L'ultimo quarto è ancora una volta il “quarto della Pro” che trova da Diciocia canestri di fondamentale importanza. Dal 51-57, Milanotre trova ancora la forza per riportarsi a un punto, ma ancora 4 punti di Diciocia, canestro su assist di Matteoni e due tiri liberi, danno lo strappo decisivo, con la Freeshop brava anche a stringere le maglie della difesa costringendo gli avversari a tiri contestati.

Una vittoria di carattere e una prestazione tosta della Pro Vigevano che con questa vittoria risponde a Turbigo e si mantiene da sola in vetta in attesa di un altro match non facile, venerdì prossimo al PalaBasletta contro Trezzano, che precederà la mini fase a orologio di quattro partite.

Freeshop Pro Vigevano Al. Gibertoni 9, Orlandi 13, Martinoli 2, Cavallaro 7, An. Gibertoni, Gambino 5, Lesca, Diciocia 16, Morelli 9, Matteoni 4. All. D. Gibertoni.