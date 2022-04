Basket, serie D: Pro Vigevano da prima ai play-in, l'Ussgb va ai play-out

Si è conclusa anche la fase di Classificazione di questo campionato di serie D che presenta la formula probabilmente più astrusa e complicata della storia del basket. Le prime otto classificate disputeranno adesso quattro gare di play-in che definiranno gli accoppiamenti play-off, mentre le ultime sette daranno vita a un girone all'italiana di play-out con gare di sola andata per tre retrocessioni.

La Pro Vigevano fa suo anche il confronto con Trezzano (67-56) chiudendo al primo posto con quattro punti di vantaggio sulle seconde Turbigo e Corbetta. Un traguardo inaspettato, ma meritato. Come spesso è accaduto quest'anno, il quintetto ducale ha una partenza diesel (2-10) e termina la prima frazione in ritardo di quattro lunghezze (16-20). Nel secondo periodo la Pro gioca con maggior continuità e mette la testa avanti con belle iniziative di Gambino e Morelli: 33-29 a metà incontro. Dopo il 47-42 del 30' è in avvio di ultima frazione che i ducali allungano 52-42 grazie ai canestri di Martinoli e Morelli, ma un contro parziale riporta Trezzano a due sole lunghezze (52-50); la tripla di Morelli risolve il momento complicato e l'inerzia torna nelle mani dei padroni di casa che a un minuto dalla fine toccano il massimo vantaggio di +12.

Adesso dopo una pausa tecnica di una settimana, nei play-in la Pro Vigevano si prepara ad affrontare Corbetta e Turbigo in casa e Vittuone e Trezzano in trasferta. Ai play-off accedono le prime quattro (su otto).

Freeshop Pro Vigevano Morelli 16, Martinoli 13, Gambino 10, Al. Gibertoni 8, Diciocia 7, Matteoni 5, Orlandi 5, Cavallaro 3, An. Gibertoni, Lesca. All. D. Gibertoni.

Già di fatto condannata ai play-out per via della vittoria di Vittuone con Turbigo, l'Ussgb perde a Opera contro il pur modesto S. Ambrogio che però ha voluto con maggior determinazione la vittoria e ci ha creduto di più (61-57). Il quintetto di coach Gerosa è andato un po' troppo a sprazzi, ha avuto anche dei buoni momenti, ma poi ha sempre permesso agli avversari di rientrare facendo molta confusione in attacco, con appoggi imprecisi e facili conclusioni da sotto sbagliate.

Ussgb Abbiategrasso Bettanti 25, A. Facchi 11, Lonati 7, G. Facchi 4, Mangiarotti 4, Pirovano 4, Bossi 2, Bollini, Pollaci. All. Gerosa.

Dopo qualche partita in cui la Cat era riuscita a contenere le sconfitte, ieri sera a Basiglio il punteggio è stato schiacciante (108-43) a favore di Milanotre che ha fatto valere, oltre che il suo tasso tecnico, anche la maggior fisicità, mentre i ducali erano in formazione rimaneggiata.

Cat Vigevano Oggioni 10, Kahnt 9, Nicola 8, Jacobacci 6, Lessio 4, Barbieri 2, Marchesani 2, Tagliavini 2, Musai; Lion, Spaccasassi. All. Boselli.

Nell'ultima giornata ha osservato il turno di riposo la Pallacanestro Tromello che si prepara ad affrontare anch'essa i play-out, partendo tuttavia da una buona base di punti che dovrebbero bastare per garantirsi la salvezza.