Basket, C Gold: una Expo Inox autoritaria mette nel mirino i play-off

Ha dovuto aspettare le ultime due partite “on the road” per scoprirsi anche squadra da trasferta. Dopo Alzano Lombardo, l'Expo Inox passa anche a Busnago (88-78) mettendo nel mirino i play-off di serie C Gold. Nell'ultima giornata della fase di Classificazione i lomellini riceveranno a Parona Ospitaletto e in caso di vittoria le possibilità di piazzarsi nelle prime tre sono buone, anche se al momento è azzardato fare calcoli. Bisognerà come minimo aspettare i risultati delle partite ancora in programma per questo turno, la più importante quella che si giocherà domani a Nerviano, ovvero lo scontro diretto tra i padroni di casa e il Corona Piadena.

Ma veniamo alla gara di stasera che l'Expo ha fatto sua con una prestazione autoritaria, conducendo dall'inizio alla fine. La partenza è a razzo (7-0) con un Bazani praticamente immarcabile: 15 i punti messi a segno dalla guardia argentina nel primo parziale che si conclude sul 14-27. Nella seconda frazione dopo una tripla di Invernizzi per il 23-39, si accende Cristofori che, segnando da ogni posizione, riporta sotto i padroni di casa. E' l'unico momento di sbandamento dell'Expo che commette qualche pasticcio di troppo andando al riposo lungo avanti di soli 4 punti (39-43). Nell'intervallo, però, la squadra si ricompatta e alla ripresa del gioco torna in controllo (47-57). La Fortitudo al massimo riesce a riportarsi sul -4 (57-61 al 29') prima del 62-68 di fine quarto. Nell'ultimo periodo sale in cattedra Muzio che, sfruttando gli assist di Garcia, mette a segno 10 punti nel solo parziale. Prima la tripla di Bazani del 75-66 e poi quella di Monacelli dell'84-70 a 4' dalla fine spengono le residue velleità di Busnago.

20 punti totali per Daniel Muzio, di cui 10 realizzati nell'ultimo quarto (foto Emanuela Salsa)

Nel complesso buona prestazione da parte di tutti con nota di merito per uno strepitoso Garcia in doppia doppia con rimbalzi e assist (10 a testa), oltre a 4 stoppate. Prova di spessore e doppia doppia anche per Muzio, che ha tirato 10/12 dal campo aggiungendoci 11 rimbalzi.

Fortitudo Busnago Cristofori 27, Favalessa 14, Tomba 11, Arioli 10, Mazzoleni 6, Chirico 5, Riva 5, Brigatti, Perego, Maggi; ne Andreotti, Penati. All. Galli.

Expo Inox Battaglia Bazani 23, Garcia 8, Monacelli 12, Sacchi 15, Muzio 20, Bettanti 4, Invernizzi 6; ne Lonati, M. Facchi, Pirovano. All. Zanellati.