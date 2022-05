Basket, C Silver: gli Aironi cadono a Gorgonzola (71-63) e perdono il primo posto

Si sapeva sarebbe stata una partita difficile. La Fluidotecnica perde sul campo dell'Argentia Gorgonzola (71-63) che rimane dunque solitaria al primo posto a due giornate dalla fine della fase di Classificazione. Per contro Robbio viene agganciata dalla Sanmaurense e domani sarà raggiunta anche dalla vincente dell'altro scontro diretto che opporrà Cerro Maggiore all'Osal Novate. Cosa accadrà negli ultimi due turni prima dei play-off è difficile dirlo. Robbio dovrà cercare di vincere la prossima settimana sul campo del Mi Games, partita non facile, e in casa con il San Pio e poi aspettare gli altri risultati. Certo che a questo punto il primo posto sembra abbastanza improbabile, mentre Pavia, che finora si è un po' “nascosta”, potrebbe avere l'occasione di arrivare addirittura prima aggiudicandosi la sfida all'ultima giornata in casa con Gorgonzola, forte del successo ottenuto all'andata.

Riguardo alla partita di stasera, gli Aironi hanno accusato una falsa partenza, un parziale di 13-2 da cui hanno poi fatto fatica a risalire. Il primo quarto, infatti, si è chiuso sul 28-16 e a metà incontro il divario era praticamente lo stesso (42-31). La terza frazione è stata la migliore giocata da Robbio che un paio di volte si è avvicinata a meno 4, di cui una proprio al 30' (53-49). Poi però la Fluido non ha avuto la forza di completare la rimonta, con Kobets che è andato un po' fuori giri dopo aver disputato una buona gara nonostante la stretta marcatura che gli avversari gli hanno riservato. Il quintetto di coach Zanotti, che per ovvi motivi non si è potuto appoggiare troppo sotto canestro per la perdurante assenza di Tardito e un Castano appena al rientro, ha pagato in particolare le brutte percentuali al tiro (solo 4/23 da oltre l'arco). Per il resto onore al merito a Gorgonzola che ci teneva a riscattare la figuraccia della gara d'andata.

Argentia Gorgonzola Radice 2, Trassini 3, Zennaro 16, Meroni 3, Parlato 13, Pietrobon 7, Ruzzon 25, Milanesi 1, Beretta 1; ne Colombo, Arciuli, Nodari. All. Scaltrito.

Fluidotecnica Robbio Castano, Pozzi 11, Piccio, Gallina 6, Yahya, Grugnetti 13, Appendini 12, Kobets 21, Bovio; ne Gabetta, Comelli. All. Zanotti.