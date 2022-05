Basket, serie B: la Elachem parte con il piede giusto, Desio battuta (87-72)

Inizia con il piede giusto il play-off della Elachem Vigevano che regola Desio in gara-1 con un netto 87-72. I ducali trovano una buona prestazione di Ferri (20 punti e 2 assist) e un Jimmy Gatti ispiratissimo (26+9 rimbalzi e 3 assist in 28’ di utilizzo) e partono con un eccellente approccio come chiesto da coach Paolo Piazza. In primo quarto dice 28-19 e conferma come i ducali siano scesi nell’arena con la giusta concentrazione. Nel secondo periodo l’attacco continua a macinare gioco ma la difesa patisce un po’ di più e al riposo lungo è 53-41.

Gatti batte la difesa di Desio (foto Laura Marmonti)

Vigevano non alza mai le mai dal manubrio nonostante i brianzoli (Sirakov 16, Giarelli 15, Mazzoleni 14 e Molteni 15) cerchino in tutti i modi di riprendere il match senza tuttavia riuscirci. Il terzo periodo è ancora ducale (21-18 di frazione per un 74-59 di assoluta sicurezza) e così coach Piazza può gestire i suoi uomini e risparmiarli per gara-2 in programma dopodomani sera ancora la “Basletta” prima che la serie si trasferisca a Desio per le eventuali due partite successive.

«E' stata una partita sin troppo bella per essere di play-off - commenta coach Paolo Piazza - il nostro approccio è stato perfetto in attacco mentre in difesa abbiamo un po' subito il loro talento. Abbiamo contenuto i loro tentativi di rimonta con rotazioni profonde e abbiamo ottenuto grande intensità da tutti i giocatori che sono scesi in campo. Nel secondo tempo la nostra difesa è salita di tono - conclude il coach ducale - e siamo riusciti a portare a termine la gara senza problemi».