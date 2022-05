Basket, C Gold: l'Expo batte Ospitaletto (65-57) e si prende i play-off

Soffrendo fino all'ultima partita, il Battaglia batte Ospitaletto (65-57) e si guadagna i play-off di serie C Gold. Un grande traguardo considerando come si era messa a un certo punto la stagione. Le due vittorie esterne consecutive conquistate nei turni precedenti, dopo che per tutta la stagione l'Expo aveva faticato terribilmente lontano da casa, ha permesso di giocarsi questa possibilità, ma stasera non è stato assolutamente facile contro una squadra che aveva anch'essa un grande obiettivo da raggiungere, la salvezza diretta senza passare dalle forche caudine dei play-off.

L'avvio di partita ha forse illuso il Battaglia, un 10-0 di parziale subito compromesso, al che è iniziata una lunga gara di rincorsa, con gli ospiti che con l'esperienza di Mora e Chiarello l'hanno messa sul gioco “sporco”. Gli ospiti hanno chiuso avanti i primi tre quarti, anche se con vantaggi sempre contenuti (13-14, 24-29, 40-45), questo grazie soprattutto alle iniziative di Muzio e Bettanti che nei momenti più difficili hanno saputo limitare i danni. La partita si è così decisa nell'ultimo quarto, decisamente il migliore da parte del quintetto lomellino che riesce subito a impattare e poi a portarsi avanti con i canestri di un Bazani “on fire” (15 punti nel periodo) e anche di Sacchi. Dal -5 Ospitaletto ha però la forza di rimettere il muso avanti, 55-56 a poco più di due minuti dalla fine. Monacelli - partita difficile la sua - salva però un pallone destinato ad uscire dalla linea di fondo e serve sotto canestro Muzio per il nuovo contro sorpasso, nell'azione successiva gli ospiti sprecano e nel nuovo attacco Bazani tira fuori dal cilindro la giocata che vale il match: dall'angolo un tiro da tre con fallo, azione da 4 punti che fa saltare il tappo (61-56 al 39'). Il tempo che resta è poco e Ospitaletto nel tentativo di recuperare va fuori giri e l'Expo dalla lunetta consolida il vantaggio.

In serata anche Piadena ha vinto con Busnago ed è sicuramente prima, l'Expo gravita dunque tra secondo e terzo posto nel girone Silver, dipende da cosa farà domani sera Cusano sul campo di un'Opera comunque già salvo proprio in virtù della sconfitta di Ospitaletto. A proposito, incomprensibile il fatto che non sia stata osservata la contemporaneità delle partite per quest'ultimo turno come era sempre stato fatto in passato. Nel primo turno di play-off il Battaglia se la vedrà dunque con una tra Gallarate, Lumezzane, Busto o Pizzighettone. In ogni caso una montagna da scalare, ma esserci è già una bella soddisfazione.

Expo Inox Battaglia Bazani 26, Sacchi 15, Muzio 14, Garcia 6, Bettanti 2, Monacelli 2, Lonati, ne M. Facchi, Invernizzi, Pirovano. All. Zanellati.

Ospitaletto Mora 14, Crescini 10, Graziano 9, Ghitti 7, Prestini 5, Chiarello 4, Dalovic 4, Marelli 4, Zanardi: nerDelbono, Migliorati. All. Tritto.