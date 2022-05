Basket serie B: Elachem corsara a Desio (53-66), domenica primo match-ball

La Elachem c’è. I ducali riprendono il controllo della serie passando a Desio (53-66) in gara-3, recuperando il passo falso casalingo di martedì e mettendo un mattone fondamentale per il passaggio del turno. Coach Piazza ritrova migliori percentuali e la coppia Gatti (15 punti e 10 rimbalzi) e Giorgi (12+7) ma anche Ferri e Peroni che erano un po’ mancati all’inizio della serie.

Alessandro Procacci al tiro (foto Laura Marmonti)

Che sia una serata molto diversa da quella di martedì lo si capisce subito e al primo riposo è la Elachem a stare davanti (12-17), stesso parziale fissato anche nel secondo quarto per il 24-34 del 20’.

Alessandro Ferri ha ritrovato la via del canestro (foto Laura Marmonti)

La risposta di Desio non può non arrivare e poggia sulle iniziative di Leone (17 punti e 9 rimbalzi) e Giarelli (14 punti) che costruiscono il 17-10 del terzo periodo che dice 41-44 al 30’. E’ Giorgi a segnare l’avvio del quarto periodo con due liberi e una tripla per il 41-49. Gatti schiaccia per il +10 (41-51) quando all’ultima sirena mancano 7’ abbondanti. Desio è in rottura prolungata è c’è spazio anche che il triplone di Jimmy Gatti per il 41-56. Leone spezza il digiuno ma intanto se ne è andato oltre metà del quarto. Il play di Desio non molla (50-60) anche se ormai il tempo per recuperare è sempre meno. Vigevano strappa ancora e il canestro di Radchenko piega definitivamente le gambe ai brianzoli. Così coach Piazza può dare spazio ai ragazzi della panchina per l’ultimo giro di giostra. Domenica la Elachem ha il primo match-ball: passare ancora a Desio significherebbe semifinale.