Basket, C Gold: Expo Inox ormai scarica, passa Gallarate

Evidentemente aveva dato tutto l'Expo Inox sabato scorso a Gallarate nella garauno dei quarti di play-off di serie C Gold. Dopo aver messo paura alla favoritissima compagine varesina, nel match di ritorno disputato questa sera al palazzetto di Parona il quintetto di Zanellati ha fatto vedere di aver esaurito le riserve fisiche e mentali per disputare un'altra gara di livello. Gallarate si è imposta per 54-75 approdando così alla semifinale, mentre il quintetto lomellino manda in archivio una stagione positiva, nonostante i vari problemi incontrati soprattutto a livello di infortuni. Il Battaglia ha infatti centrato l'obiettivo primario, ovvero quello della salvezza diretta, con la ciliegina sulla torta dell'accesso ai play-off conquistato all'ultima giornata del girone Silver.

Stasera la partita è durata poco più di un quarto. Gallarate parte lancia in resta (2-9 al 3'), ma l'Expo ha una bella reazione e sorpassa nel giro di due minuti (11-10). Il quintetto lomellino mantiene il comando ancora per un po' (17-14 al 7'), ma i varesini con un 8-0 di parziale arrivano al primo stop sul 17-22. Il margine si dilata in avvio di seconda frazione (17-28), l'Expo cerca di non mollare (22-28 al 14'), ma Gallarate dimostra di aver in mano il controllo della partita, con gli arbitri che agevolano in compito ai varesini mandandoli spesso in lunetta e gravando di falli i padroni di casa, assai poco tutelati in un confronto fisico piuttosto impari. All'intervallo il tabellone potrebbe comunque far pensare a un'Expo ancora in partita (29-37), ma alla ripresa del gioco si capisce ben presto che non è così. I gialloblù sono troppo remissivi, assai poco determinati sulle palle vaganti e poco convinti al tiro. In una parola manca l'energia. Dopo il tecnico che comporta il quinto fallo a Sacchi, Gallarate infila un parziale di 15-0, in tutto il terzo quarto l'Expo mette a segno solo 5 punti e al 30' la partita è ampiamente chiusa (34-59). Nell'ultima frazione Gallarate raggiunge il massimo vantaggio sul +34 (36-70), poi entrambi gli allenatori operano svariati cambi e c'è comunque la soddisfazione di vedere i giovani dell'Expo, Bettanti e Pirovano su tutti, chiudere a testa alta infilando un parziale di 18-5 che se non altro rende meno pesante il passivo.