Basket, serie D: esordio amaro nei play-off per la Pro Vigevano

Anche nella prima partita di play-off la Pro Vigevano prosegue nel trend negativo delle ultime giornate che l'avevano fatta retrocedere dal primo al terzo posto nella fase di Classificazione. Ieri sera al PalaBasletta i lomellini sono stati sconfitti dall'Ardor Bollate per 65-69 e un po' di amaro in bocca resta perchè rispetto a tutta la stagione è come se il trend si fosse invertito. I ducali hanno infatti giocato bene per tre quarti del match, per poi bloccarsi nell'ultima frazione, quella che in genere era stata decisiva per accaparrarsi tanti successi. Dopo un primo quarto sostanzialmente equilibrato (24-21), la Pro allunga nel secondo sfruttando la striscia di canestri messa a segno da Mirko Cavallaro (43-35 al 20'). Nel terzo periodo la squadra resta in controllo (57-49 al 30'), ma poi si fa recuperare e dal 61 pari scivola anche a -9, un po' per la situazione falli gravosa, di Matteoni e Morelli in particolare, un po' per qualche elemento non al meglio della condizione dopo i recenti infortuni. Nel finale il merito della Pro è stato quello di limitate i danni, quattro punti di scarto sono infatti rimediabili nella gara di ritorno in programma domenica prossima. Bollate è squadra alla portata, ma dovranno essere limitati Piccinin e il lungo Zucchetti che ieri sono stati gli elementi che più hanno fatto male.

Freshop Pro Vigevano Gambino 13, Cavallaro 12, Matteoni 10, Martinoli 9, Morelli 8, Al. Gibertoni 6, Orlandi 4, An. Gibertoni 3, Diciocia, Urga. All. D. Gibertoni.

Prosegue intanto la fase di play-out che per le nostre squadre non ha più alcun valore di classifica. Un Tromello da tempo tranquillo si è imposto a Stradella (55-66) contro una squadra che al contrario è pienamente in lotta per la salvezza. Il quintetto lomellino ha disputato una partita vera e nel primo tempo ha avuto un vantaggio che è andato anche in doppia cifra per poi arrivare al riposo lungo sul 28-32. Nella seconda parte il match è poi proseguito punto a punto fino al 55 pari quando Tromello ha piazzato un break decisivo di 11-0. “Faccio i complimenti ai ragazzi – dice coach Bocca – che nonostante il gran caldo non hanno mai mollato anche nei momenti di difficoltà”

Onorevole sconfitta per la Cat, superata al PalaBasletta dall'Arlunese (67-84). Decisivo il parziale di 11-23 accusato nel terzo quarto.

Cat Vigevano Nicola 9, Oggioni 9, Tagliavini 15, Barbieri 5, Spaccasassi 9, Vigone 3, Gorini, Lion 4, Jacobacci 11, Marchesani 2, Faccendini, Gullì. All. Boselli.

Questa sera l'Ussgb Abbiategrasso chiuderà il programma della terz'ultima giornata, impegnata a Opera contro il S. Ambrogio.