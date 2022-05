Basket, serie B: il ruggito della Elachem, sbranata San Vendemiano (78-57)

La Elachem d’autorità. I ducali stravincono gara-2 (78-57) portando in parità la serie con San Vendemiano che dopo il blitz di domenica viene ridimensionata dalla prova della squadra di coach Paolo Piazza. I gialloblù sanno di essere davanti ad un bivio e di non poter fallire. Così l’approccio al match è di quelli senza sbavature come attesta il 24-16 di frazione che spiega ai veneti che la serata non sarà in discesa. Anche perché Jimmy Gatti è scatenato (21 punti e 8 rimbalzi e 32 di valutazione in 26’ in campo).

L'attacco ducale supera la difesa dei veneti (foto Laura Marmonti)

La difesa della Elachem è ancora l’arma letale, capace di non concedere più di 16 a frazione. Sono 15 quelli del secondo periodo che manda le squadre al riposo lungo sul 42-31. Ma la grandinata sui trevigiani è lungi dall’essersi esaurita. Vigevano piazza un terzo periodo da 21-12 che spezza la partita in modo irrimediabile (63-43 al 30’) e il quarto periodo è di pura amministrazione con la testa già rivolta a gara-3 in calendario venerdì in Veneto.