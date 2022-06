Basket, serie D: la Pro Vigevano va ko anche a Bollate (80-66) e saluta i play-off

Game over. La Pro Vigevano non riesce a ribaltare il -4 della gara d'andata del primo turno dei play-off di serie D, perdendo anche oggi a Bollate contro l'Ardor, 80-66 il risultato, un punteggio che punisce fin troppo il quintetto ducale, anche se il passaggio del turno è meritato da parte degli aranconeri. Di sicuro c'è tanto amaro in bocca in casa Pro Vigevano, la squadra ha infatti chiuso la stagione con una striscia di cinque sconfitte consecutive, decisamente in contro tendenza rispetto a tutta la stagione. La squadra è però arrivata alle partite decisive un po' in riserva, con qualche giocatore che ha stretto i denti per essere presente, ma che non era al top della condizione dopo i recenti infortuni. Un finale che non intacca comunque il bel campionato; adesso un paio di settimane di stop, poi la società inizierà a programmare la prossima stagione dove si cercherà di fare meglio. Rispetto alla partita, da dire che i primi due quarti sono stati in equilibrio, le due squadre si sono alternate in vantaggio con vantaggi minimi. Nel terzo periodo il momento di maggior difficoltà per la Pro Vigevano che scivola sul 54-38 perdendo anche un po' la testa (tecnico alla panchina e a Orlandi). Buona comunque la reazione dell'ultimo periodo con un 12-2 di parziale propiziato dalla difesa 3-2 e da una fiammata dei fratelli Gibertoni spalleggiati da Morelli il che consente di rimettere la testa avanti di una lunghezza. Bollate è però brava a registrare l'attacco, la Pro va un po' in debito d'ossigeno e i padroni di casa tornano avanti senza più voltarsi indietro.

Freeshop Pro Vigevano Al. Gibertoni 9, Orlandi 12, Martinoli 4, Cavallaro 2, An. Gibertoni 11, Gambino 10, Lesca, Diciocia 5, Morelli 13, Matteoni. All. D. Gibertoni.

Nel penultimo turno dei play-out, l'Ussgb Abbiategrasso mantiene la sua imbattibilità sconfiggendo alla palestra Molinello il Cmb Rho (57-73). Gli abbiatensi dominano il primo quarto (12-26), vanno in sofferenza nel secondo (37-34), ma poi un grande Andrea Facchi trascina i suoi alla vittoria.

Ussgb Abbiategrasso A. Facchi 36, Lonati 17, G. Facchi 9, Bettanti 4, Mangiarotti 4, Pirovano 3, Bollini, M. Facchi, Bossi, All. Gerosa.

Nell'anticipo di mercoledì scorso la Pallacanestro Tromello si era invece aggiudicata il derby con la Cat (80-60).

Pallacanestro Tromello Maestri 17, Zucca 17, Werlich 14, Farina 11, Lupi 10, Orsenigo 6, Risso 3, Marchese 2, Ganimede, Vai. All. Bocca.

Cat Vigevano Tagliavini 26, Kahnt 14, Oggioni 8, Vigone 6, Marchesani 4, Spaccasassi 1, Faccendini 1, Jacobacci, Lion, Gulli, Musai. All. Boselli.