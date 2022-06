Basket, serie B: la Elachem combatte ma passa Cividale (65-52)

La serie di finale per il passaggio in serie A si apre con la sconfitta della Elachem Vigevano sul campo di Cividale del Friuli (65-52) in una partita che i ducali hanno giocato alla pari con gli avversari sino quasi in vista del traguardo e che ha detto come l’equilibrio sarà un elemento dominante nella sfida.

Jimmy Gatti attacca la difesa di Cividale

E dire che Vigevano non era partita benissimo. Perché l’avvio era stato tutta di marca friulana con un 11-0 che avrebbe potuto compromettere la gara. Ma dopo il time out di coach Piazza i suoi che hanno trovato un Mercante da 19 punti, hanno restituito il break e alla prima sosta è stato sostanziale equilibrio (14-13).

Coach Paolo Piazza

Anche la seconda frazione (14-12) si è snodata con le due squadre che si sono equivalse in campo come attesa il 28-25 del riposo lungo.

E’ nella terza frazione che Cividale prova a costruire il suo successo (26-16 il parziale) trovando l’allungo che non risulterà però ancora decisivo. Vigevano ha avuto buoni riscontri dalla difesa e attacca con disciplina, costruendo molti tiri aperti. «La differenza – commenta coach Piazza – sono state le percentuali nel tiro da 3 punti; abbiamo costruito buone conclusioni ma non siamo riuscito a segnare con la necessaria precisione».

Pippo Rossi al tiro

Nonostante tutto i ducali provano a rimettere la gara in carreggiata utilizzando la zona adattata che già in passato aveva pagato buoni dividendi. «E infatti – aggiunge l’allenatore ducale - siamo riusciti a risalire a 4 lunghezze a 5 minuti dalla fine. Lì abbiamo incassato un parziale di 9-0, perché eravamo sulle gambe, ma il risultato finale è decisamente bugiardo. Sono convinto che la mia squadra abbia giocato una buona gara e che andando avanti così potremo toglierci delle soddisfazioni».

Gara-2 è in calendario, sempre in terra friulana, martedì sera alle 21.