Basket, serie B: "bruciati" in un giorno tutti i biglietti per la partita della Elachem

Sold out. I biglietti per gara-3 della finalissima per il passaggio in serie A di basket in programma questa sera tra Elachem Vigevano e Gesteco Cividale al palaBasletta sono stati “bruciati” in una sola giornata. E questo dà la dimensione dell'attesa degli appassionati. Le prevendite in programma oggi sono state dunque annullate, così come non sarà possibile acquistare tagliandi nel pre-partita.

Coach Paolo Piazza (foto Laura Marmonti)

Vigevano sa di essere davanti al bivio della serie: vincere questa sera vorrebbe dire poter disporre di uno straordinario “match-ball” domenica, sempre sul legno di casa, evitando di riportare la serie a gara-5 in Friuli. «Dobbiamo restare focalizzati solo sull'impegno di oggi – commenta coach Paolo Piazza – Nel play-off ogni partita fa storia a sé e l'importantissima vittoria esterna di martedì è ormai alle spalle». Per Cividale, oltre ad una squadra determinatissima in campo, ci sarà la “prova-Carducci” con il muro dei tifosi ducali a fare davvero il sesto uomo in campo.