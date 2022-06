Basket, serie B: il calore del tifo gialloblù stavolta non basta, Cividale rovina la festa alla Elachem

Dopo il successo di venerdì, era bastata mezza giornata per "bruciare" in prevendita i biglietti di gara4 della finale play-off. Il sogno di poter festeggiare la promozione in serie A2 tra le mura amiche del PalaBasletta non si è però concretizzato, la Elachem questa volta si è dovuta inchinare alla Gesteco Cividale (56-70) che con merito ha riportato la serie in parità. Non è bastato questa volta il calore dei tifosi gialloblù che per tutta la durata dell'incontro hanno cercato di spingere il quintetto di coach Piazza. Tutto rimandato pertanto alla decisiva gara5 con i friulani che questa volta avranno il vantaggio del fattore campo che però in queste finali è già saltato due volte...