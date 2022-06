Basket, serie B: Vigevano cade sul traguardo, ma c'è più orgoglio che delusione

Attraverso i video che ci sono pervenuti dagli appassionati, riviviamo l'amara serata della Elachem Vigevano che ha visto sfumare sul traguardo il sogno della promozione in serie A2. I ducali, in vantaggio 2-1 nella serie finale, hanno accarezzato il sogno fallendo purtroppo il match-ball domenica scorsa al PalaBasletta. Si sapeva che ieri sera a Cividale sarebbe stato difficilissimo ripetere l'impresa di gara2: la squadra di coach Piazza ha confermato di essere ormai in riserva ed è stata sconfitta nettamente per 82-63. Alla fine, però, solo applausi e cori da parte dei numerosi tifosi al seguito i quali hanno riconosciuto la grande stagione della squadra che è andata ben oltre le aspettative. Molti sostenitori che non hanno potuto affrontare la lunga trasferta si sono invece riversati nella Cavallerizza del Castello dove era stato predisposto un maxi schermo: alla fine della partita naturale delusione, ma anche tanta compostezza da parte dei presenti che ovviamente sperano in un esito diverso l'anno prossimo.