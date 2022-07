Now Basketball Academy si presenta: rilevato il titolo sportivo di C Gold del Battaglia

E adesso... Now Basketball Academy! Questo il nome della nuova realtà lomellina di pallacanestro che si è annunciata attraverso un comunicato stampa non appena avuto il via libera da parte della Fip, ma su questo progetto si stava lavorando da parecchi mesi. “Now” appunto, come “ora”, come “adesso”, a significare un qualcosa di innovativo (“New” è stato ritenuto troppo banale), un qualcosa di diverso, di cui, a parere dei soci fondatori, si sentiva la mancanza sul territorio.

Affiliata alla Fip dal primo luglio, Now Basket Academy ha rilevato il titolo sportivo di serie C Gold del Battaglia; il presidente è Paolo Riccio, affiancato dal vice Davide Bettanti. La sede è a Vigevano, ma solo per comodità operativa, perchè il sodalizio ha una connotazione ben più ampia, affiancando lo storico Basket Team Enrico Battaglia, società nata a Cassolnovo 42 anni fa e che nel corso dell'ultimo ventennio ha disputato campionati nazionali e colto importanti affermazioni a livello giovanile, formando decine e decine di ragazzi.

“Now Basketball Academy – si legge nel comunicato – ha l'obiettivo di aprire nuovi percorsi nel panorama cestistico italiano, lasciando allo storico Basket Team Battaglia il fondamentale e importante ruolo di sviluppo del settore giovanile, sempre in sinergica collaborazione con le “sorelle” di United Basket Project e cioè U.S. San Giovanni Bosco Abbiategrasso, Aironi Pallacanestro Robbio, Pallacanestro Tromello con la “costola” Lomellina Minibasket Garlasco, Virtus Basket Mortara, Junior Basket Vigevano e Basket Eagles Gambolò. Principio e valore portante della nuova Società rimane l’attenzione e la dedizione allo sviluppo del settore giovanile attraverso l’unione delle forze di tutte le partecipanti al progetto”.

Le gare interne del campionato di C Gold anche il prossimo anno saranno disputate al Palazzetto dello Sport di Parona. Staff tecnico e dirigenziale sono impegnati nell’allestimento della squadra e nel perfezionamento di tutta la parte organizzativa. Tra circa un mese, alla ripresa dell'attività, è prevista la presentazione della società, dello staff, del logo, delle divise di gioco e della squadra 2022/23.