Basket, Serie B: Perini è il nuovo presidente della Npv

La nuova stagione si appresta ad essere carica di novità per la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955. Questa mattina, presso la sede della Elachem S.p.a. nella zona industriale di corso Torino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della stagione 2022/2023. Se qualcosa è destinato a rimanere uguale al passato, come il rinnovato impegno della Elachem come main sponsor dei gialloblù per la quinta stagione consecutiva, ci sono altri cambiamenti in atto in via Carducci. Donatella Rizzi infatti ha deciso di lasciare la carica di presidente della Npv per motivi lavorativi. Il nuovo numero uno del sodalizio ducale sarà Sebastian Perini, manager farmaceutico di Roma ma già da tempo attivo nel basket lombardo. Perini, assieme al general manager gialloblù Marino Spaccasassi, ha avviato un nuovo corso che apporterà significative novità non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello dell’immagine del brand del basket cittadino.

I partecipanti alla conferenza stampa della Npv che si è tenuta presso la sede della Elachem, main sponsor ducale

Sebastian Perini, neo presidente della Npv, è da tempo nel mondo del basket

Infatti da quest’anno la società sarà affiancata da un esperto di marketing come Ottavio Ferenzena, figura con esperienza quarantennale nel settore e da tempo impegnato nell’ambito sportivo, che avrà il compito di rendere più appetibile la Npv sul territorio e per eventuali investitori “esterni” al contesto vigevanese, in modo da permettere alla società di incassare maggiormente da sponsorizzazioni così da avere una maggiore sostenibilità economica. Ferenzena sarà affiancato da un agenzia milanese di marketing e comunicazione, la “Golden Flamingo” di Carlo Magno e Andrea Maggi, che sta già lavorando in questo periodo per “modernizzare” l’immagine della società gialloblù. L’obiettivo sarà quello di fidelizzare ancora di più il pubblico vigevanese, lanciando anche un merchandising ufficiale dei gialloblù. Il 9 settembre al PalaBasletta verrà presentata ufficialmente la rosa della prossima stagione assieme alle nuove maglie da gioco, anche queste soggette a restyling, alla vigilia dell’attesissimo derby di Supercoppa contro Pavia, il 10 settembre alle ore 20.30.