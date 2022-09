Basket, C Gold: la Nba firma l'esterno croato Sandro Kordis

La Now Basketball Academy è riuscita a chiudere il mercato inserendo in formazione l'ultimo tassello che mancava. Dopo lo spagnolo Jose Valeiras Creus, alla corte di coach Alfonso Zanellati arriva un giocatore croato. Si tratta del trentenne Sandro Kordis che da lunedì 5 settembre si aggregherà al resto della squadra che da dieci giorni ha iniziato la preparazione in vista della stagione 22/23 di serie C Gold.

Nativo di Rovinj, Kordis è un'ala di 196 cm. Giocatore completo, esperto, intenso, polivalente, puo' ricoprire per caratteristiche tecniche e fisiche i ruoli di guardia e ala piccola. Attaccante puro, bravo nell'uno contro uno, pericoloso dalla media e dalla lunga distanza (la scorsa stagione a Pescara, sempre in C Gold, è andato in doppia cifra in 26 su 27 partite, 15 volte oltre i 20 punti, e 2 volte oltre i 30 punti), ma in grado di far sentire la sua presenza anche sotto i tabelloni come rimbalzista.

La sua carriera nei senior inizia nel 2013 nella squadra della sua città natale nella seconda lega croata; passa poi nel 2014-15

nel KK Stoja Pula, chiudendo la stagione a 26,8 punti di media, miglior realizzatore dell'intero campionato. L'anno dopo si trasferisce quindi nella quarta lega tedesca difendendo per due stagioni i colori del BSW Sixers Sandersdorf, con cifre di tutto rispetto: 15,2 punti e 5,4 rimbalzi di media il primo anno, che salgono a 18,2 punti e 6,7 rimbalzi il secondo. Nel 17-18 inizia la stagione nel GGZ Baskets Swickau, sempre nella 1.R-Liga, producendo una doppia doppia di media (21,6+10); durante la pausa invernale passa al Rot-Wiss Baskets Cuxhaven, nella terza lega tedesca, la Pro B League, e in 14 minuti d'impiego medio realizza 5,7 punti catturando 2,8 rimbalzi. L'anno dopo torna in Croazia nel KK Pula 1981 (seconda lega) chiudendo la stagione in doppia doppia (12,8 punti e 10,5 rimbalzi). Gli ultimi due anni Kordis approda in Italia. La prima stagione milita nel Mola New Basket in C Gold Puglia, gioca 20 partite segnando 18,5 punti di media, con un high di 36 punti contro la Pallacanestro Lupa Lecce. L'anno scorso invece con l'Amatori Pallacanestro Pescara in C Gold Abruzzo/ Marche Kordis disputa un gran campionato (20,4 punti di media in 27 partite, con un massimo di 34 contro la Fortitudo Isernia) guidando i suoi fino alla semifinale, persa contro la Vigor Matelica, promossa poi in serie B.