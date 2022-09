Basket, C Gold: l'Expo prima domina, poi soffre, infine batte Settimo (78-70)

Due partite, anzi, quasi tre in una. Dopo aver rilevato in estate i diritti del Battaglia, la Now Basketball Academy ha fatto il suo esordio assoluto nel campionato di C Gold superando al palazzetto di Parona il neopromosso Settimo (78-70). Il quintetto di Zanellati ha tuttavia tremato quando nel terzo periodo ha dovuto subire la veemente rimonta degli avversari. Una situazione inaspettata, se si pensa a un primo tempo nel quale quasi tutto era filato per il verso giusto.

L'inizio della Nba è davvero scoppiettante. Il duo Valeiras-Kordis, con il supporto di Andrea Facchi (buono il suo impatto sulla partita), fa quello che vuole e Settimo, quasi intimidito, è incapace di contrastare l'onda d'urto. Subito 9-0, poi 19-4 al 7' e al primo stop il tabellone segna 30-11. Sembra proprio non esserci partita, tanto che al 15' la Nba raggiunge il massimo vantaggio sul 41-17 con due bombe di Billi da quasi metà campo (purtroppo per lui le uniche cose di pregio in una gara segnata dai falli). Poi però arrivano le prime avvisaglie di un pericoloso rilassamento. I milanesi, infatti, realizzano un 10-0 di parziale, serie interrotta solo dal canestro di Valeiras con cui le squadre vanno al riposo lungo (43-27).

Buoni spunti dal croato Kordis, ancora non al meglio della condizione (foto D. Piedinovi)

In avvio di ripresa si capisce subito che la partita è cambiata. Settimo comincia a martellare da ogni posizione e prende fiducia. In difesa i milanesi mettono le mani addosso e l'Expo perde il filo del gioco facendo tanta confusione. In questa fase ognuno sembra andare per conto suo, anche i due stranieri si perdono nel marasma generale e al 26' siamo prima al 47 pari e poco dopo addirittura al sorpasso (48-50). Il momento è davvero critico anche perchè quando si stacca la spina è sempre assai difficile riattaccarla. In questa fase è Lonati che si carica la squadra sulle spalle e con tanta energia sotto le plance dà la scossa necessaria. A fine frazione il parziale fa impallidire, 25-12 per Settimo, ma nel frattempo i padroni di casa hanno di nuovo rimesso la testa avanti (55-52). C'è ancora da sudare, ma il peggio sembra passato. Nell'ultimo quarto l'Expo allunga sul +9 (63-54 al 34') tornando ad appoggiarsi sull'asse ispanico-croato. Settimo però è sempre pericoloso e a 30 secondi dalla fine sul 72-68 tocca a Di Paolo rimediare a una sanguinosa palla persa. Tre liberi di Valeiras e un tap-in di Kordis fissano il punteggio finale.

Alcune giocate di Lonati sono state decisive nella fase "calda" del match (foto D. Piedinovi)

Dalle cifre emerge la doppia doppia (25 punti, 14 rimbalzi) del lungo spagnolo che chiude con 33 di valutazione. I numeri sono dalla sua parte come Mvp di serata, anche se Lonati, a nostro parere, è colui che ha indirizzato la gara togliendo le castagne dal fuoco nel momento più complicato. Per lui 4/4 dal campo, 6 rimbalzi, 4 palle recuperate e 4 stoppate, unica pecca l'1/6 ai liberi.

I primi due punti della stagione sono incamerati, sabato prossimo il compito sarà decisamente più complicato a Basiglio contro Milanotre, ma una settimana in più di lavoro può essere importante soprattutto per Kordis, ancora lontano dalla sua miglior condizione.

Expo Inox Nba Billi 8, Di Paolo 5, Pirovano, Kordis 20, Invernizzi 3, G. Facchi, Laverone, A. Facchi 8, Valeiras Creus 25, Lonati 9. All. Zanellati.

Settimo Basket Marangoni 19, Turano, Tornatore 5, Guccini 2, Acerni 7, Frison 6, D'Ambrosio 11, Guerrini, Battilocchi 4, Ferrario 4, Chiesa 12; ne Catalano. All. Gregorio.