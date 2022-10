Basket, C Gold: prova autoritaria dell'Expo Inox con Milanotre (59-87)

Se nella prima casalinga contro Settimo l'Expo Inox aveva accusato un lungo periodo di black out nel terzo periodo che aveva rimesso in discussione il risultato, all'esordio in trasferta tutto è andato per il giusto verso a favore del quintetto di Zanellati. A Basiglio la Nba ha dominato il campo aggiudicandosi tutti e quattro i parziali e il punteggio finale (59-87) è la sintesi di quanto visto in campo. L'allungo sin dai primi minuti (5-12), poi 14-24 alla fine del primo tempo e 31-45 al riposo lungo. Il vantaggio si è ulteriormente dilatato alla ripresa del gioco (44-67 al 30'), tanto che l'ultima frazione è stata puramente accademica. Se i milanesi sono apparsi un po' in fase calante rispetto alle ultime stagioni, l'Expo ha avuto sempre la faccia giusta, facendo cose decise e non innervosendosi anche quando gli avversari hanno messo le mani addosso. Trascinati da Valeiras, assoluto dominatore nell'area pitturata (già doppia doppia a metà incontro per poi chiudere con 20 rimbalzi), e Kordis (+28 di valutazione), tutta la squadra ha girato al meglio, con Billi e Di Paolo che in coppia hanno tirato 9/18 da oltre l'arco. L'Expo ha disputato un'ottima gara sia a livello difensivo che in attacco, variando bene le soluzioni fuori e dentro l'area, sempre con bella sicurezza. Basti dire che dei 32 canestri dal campo, ben 20 sono scaturiti in seguito ad assist.

Doppia doppia di Valeiras Creus, 18 punti e 20 rimbalzi per 27 di valutazione

Expo Inox Nba Billi 14, Di Paolo 19, Pirovano, Kordis 24, Invernizzi, G. Facchi, Laverone, A. Facchi 7, Valeiras Creus 18, Lonati 5. All. Zanellati.

Quella di Basiglio era una prova importante per verificare la consistenza dell'Expo Inox, attesa ora da due match casalinghi, sulla carta abbordabili, contro Cusano e Gorgonzola.