Basket, serie D: la Pro Vigevano chiude in scioltezza con Voghera (83-59)

E' iniziato il campionato di serie D e, in attesa della trasferta di Tromello domani contro il Garegnano (la società milanese ha annunciato sui suoi canali che non ci sarà l'esordio dell'ex interista Rodrigo Palacio), le altre nostre squadre sono già tutte scese in campo. Il bilancio parla di una larga vittoria, quella della Pro Vigevano in casa contro l'Olympia Voghera (83-59) e di due altrettanto nette sconfitte, quella della Cat nell'anticipo di mercoledì contro il Tumminelli (76-47), mentre ieri alla Scarioni l'Ussgb è stata battuta dall'Ebro (57-86).

Partiamo dal successo della Pro. Nonostante gli avvertimenti, al PalaBasletta, contro una squadra in buona parte under, il quintetto di Gibertoni ha un avvio molle ed è costretta a inseguire (5-14 al 5'). Con un parziale di 13-0 i ducali rientrano e arrivano al primo stop sul 18-16. L'equilibrio permane però per buona parte del secondo quarto, fino agli ultimi due minuti quando la Pro con un break di 14-0 allunga 45-30 al riposo lungo. Alla ripresa del gioco la squadra subisce un po' il contraccolpo dell'uscita dal campo di Meleri (somma di tecnico e antisportivo) e Voghera ne approfitta per rientrare a -7 (49-42 al 24'), poi però Alberto Gibertoni e compagni si scuotono e tornano in doppia cifra (60-47 a fine terzo). Ultima frazione senza storia con gli avversari che mollano decisamente la presa e la Pro che raggiunge il massimo vantaggio sul +26 del 36' (79-53). Se tra i ducali mancava per infortunio Andrea Gibertoni, l'assenza del pivot titolare dell'Olympia ha facilitato il compito dei lunghi lomellini, andati tutti in doppia cifra. Incamerati i primi due punti della stagione, c'è la consapevolezza di dover lavorare ancora tanto per limare gli errori e inserire al meglio i tre nuovi. La prima trasferta sul campo dell'Ebro, una delle favorite del girone, sarà di sicuro un banco di prova più probante.

Pro Vigevano Al. Gibertoni 17, Orlandi 14, Martinoli 13, Cavallaro 11, Diciocia 11, Rolandi 11, Comelli 2. Lesca 2, Meleri 2; ne An. Gibertoni. All. D. Gibertoni.

Come detto, nell'anticipo di mercoledì sul campo del Tumminelli niente da fare per la “nuova” Cat di coach Boselli. Nonostante i nuovi innesti, la squadra ha evidenziato le stesse pause dell'anno passato. Dopo un buon primo quarto, chiuso avanti 17-18, a partire dal 12' la Cat si è disunita forzando alcune azioni, intestardendosi nel servire il lungo Pisati, proveniente dall'Olimpia Milano, ma all'esordio in un campionato senior. Al riposo lungo la partita poteva considerarsi ancora aperta (42-30), ma il parziale di 17-7 del terzo quarto ha tolto ogni speranza. Positivo comunque l'atteggiamento di Werlich e D'Angelo, giocatori esperti, chiamati apposta per insegnare ai giovani come comportarsi nelle situazioni più difficili.

Alessandro Nicola (Cat Vigevano)

Cat Vigevano Nicola 12, Oggioni, Tagliavini 11, Barbieri 4, Werlich 10, Vigone, Pisati 8, Lion 2, Bertini, Soncin, D'Angelo; ne Faccendini. All. Boselli.

Anche per l'Ussgb, rivoluzionata e ulteriormente ringiovanita rispetto all'anno scorso, si preannuncia una stagione complicata. Oltretutto l'esordio non era dei più facili, contro una delle squadre più accreditate. L'Ussgb ha tenuto discretamente il campo nelle prime due frazioni (34-43 al 30'), ma nella seconda parte si è fatta sentire la maggior profondità della rosa dell'Ebro.“Come spirito non siamo andati male – dice coach Gerosa – certo abbiamo pagato l'inesperienza, oltre all'assenza di un paio di elementi”.

Luca Pirovano (Ussgb Abbiategrasso)

Ussgb Abbiategrasso F. Bettanti 5, Donati, Bossi 5, Pirovano 17, Bollini 4, Rossi 2, Chlaika, Rossi Raccagni 2, Laverone 8, Mangiarotti 12, Pollaci 2. All. Gerosa.