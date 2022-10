Basket, C Silver: la Fluidotecnica passa anche a Sedriano (68-82)

Costretta “on the road” nella prime due giornate di campionato, gli Aironi Robbio tornano a casa anche da Sedriano con due punti importanti. Questa volta la vittoria è stata più netta (68-82) nonostante l'Ardens fosse reduce dal blitz alla prima di campionato sul campo della Sanmaurense. Il quintetto di Zanotti ha disputato un ottimo primo tempo, chiuso sul +20 (31-51). Nella seconda parte del match era lecito aspettarsi una reazione dei padroni di casa che hanno provato a mettere le mani addosso, ma la Fluidotecnica non si è lasciata intimidire e al massimo Sedriano si è avvicinata a 10 punti quando mancavano 5 minuti alla fine, ma l'esito della partita non è mai stato rimesso in discussione. Da sottolineare la prova di Tardito e Pozzi, protagonisti dell'allungo nella fase iniziale del match, in evidenza anche Appendini, mentre a livello difensivo gli Aironi sono stati bravi a contenere Gatti, il giocatore più pericoloso.

Ardens Sedriano Zuccoli 10, Cogliati 6, Gatti 13, Iazzolino 3, Chiesa 8, Bandera 17, Pekusi 11, Molinari, Ambroselli; ne Tonella, Lacchè, Di Tonno. All. Mei.

Fluidotecnica Aironi Robbio Castano, Pozzi 21, Tovaglioli, Chiesa 2, Gallina 3, Pontisso 7, Grugnetti 14, Appendini 12, Ratti, Tardito 21, M. Facchi 2, Bovio. All. Zanotti.

Venerdì prossimo gli Aironi esordiranno in casa tenendo a battesimo il nuovo parquet del PalaCantone contro Cerro Maggiore, ormai una sfida classica del campionato di C Silver.