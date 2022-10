Basket, serie D: Tromello cala alla distanza contro il Garegnano (70-57)

Nell'ultimo match della prima giornata in serie D, la Pallacanestro Tromello esce sconfitta da Milano, battuta 70-57 dal Garegnano. C'era attesa su questo match visto il paventato esordio in un campionato di basket di Rodrigo Palacio (101 gol in serie A e una finale mondiale con l'Argentina nel 2014), ma già nella giornata di ieri la società milanese aveva avvertito che il “Trenza” non avrebbe fatto parte della partita.

Tromello ha disputato due buoni quarti iniziali andando al riposo lungo avanti di quattro lunghezze (38-42). Alla distanza però la squadra di coach Bocca è calata fisicamente potendo ruotare solo otto giocatori visto l'infortunio di Dal Rosso a una spalla la sera prima. “Considerati i mille problemi avuti in fase di preparazione – dice il tecnico – posso ritenermi soddisfatto della prestazione”. Primo impegno casalingo per Tromello sarà venerdì prossimo, 7 ottobre, al PalaOlimpia di Gambolò contro il Qsa Milano.

Pallacanestro Tromello De Martini 5, Botteri 6, Maestri 6, Carandini 9, Zucca 9, Farina 14, Orsenigo 1, Gbessou 7; ne Ganimede. All. Bocca.