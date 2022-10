Basket, serie B: la Elachem Vigevano passeggia ad Alba (51-85)

Le Elachem Vigevano incassa la seconda vittoria stagionale, prima “on the road”, tritando la San Bernardo Langhe Roero Alba (51-85) in una partita senza storia nella spicca la prestazione sontuosa di D’Alessandro (26 punti e 5 rimbalzi), proprio uno di quei giocatori che il coach ducale Paolo Piazza aveva chiesto di coinvolgere maggiormente nel gioco.

Ancora una buona prestazione corale dei ducali

Il valore relativo dei piemontesi di coach Jacomuzzi era noto ma nonostante questo il tecnico ducale ha chiesto ai suoi di restare concentrati per tutti i 40’. Missione compiuta. Già il 13-21 del 10’ è un buon indicatore sulla tendenza del match. Vigevano cambia marcia nel secondo quarto (17-32 il parziale) e al riposo lungo (30-53) la partita è in ghiaccio. D’Alessandro è un rebus irrisolvibile per la difesa di casa e i gialloblù sono tutti pericolosi, come confermato dalle due sole doppie cifre di Laudoni (12) e Rossi (10). Con il rientrante Peroni subito in quintetto (7 punti in 24’) la Elachem trova l’assetto migliore e può giocare un terzo quarto conservativo (15-21) che fa comunque lievitare ancora il divario. L’ultimo periodo (6-11) racconta di due squadre che a risultato acquisito non affondano più.