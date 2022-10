Basket, C Gold: Cusano non è un problema per l'Expo Inox (99-73)

Passeggiata per l'Expo Inox nella terza gara di campionato, seconda casalinga. Al palasport di Parona la Nba ha avuto facilmente ragione di Cusano (99-73) mantenendosi così a punteggio pieno a pari punti con la sola Robur Saronno che ha sconfitto 75-66 la Marnatese.

Dopo le schermaglie iniziali, che vedono comunque l'Expo Inox sempre in testa, un parziale di 14-2 porta al primo allungo dei padroni di casa propiziato da Valeiras, Kordis e Di Paolo (20-6). Chiuso il parziale sul 26-15, in avvio di secondo quarto l'Expo commette qualche errore di confusione; pronto il time-out di Zanellati e alla ripresa del gioco Billi, ben uscito dalla panchina come sesto uomo, confeziona cinque punti di fila, nove in totale nel periodo. Un ottimo Di Paolo sancisce il +21 (48-27), dopodiché le squadre vanno al riposo lungo sul 52-32.

La partita di fatto finisce qui perchè nella seconda parte Cusano non è minimamente in grado di impensierire i padroni di casa. Nel terzo periodo si assiste a uno show personale di Kordis che mette a segno 12 punti. Al 30' la Nba conduce 75-47 e nell'ultimo quarto c'è spazio per tutti. Massimo vantaggio sul 93-62 a 3'30'' dalla fine con il primo canestro in C Gold del classe 2006 Laverone. Da rimarcare i cinque uomini in doppia cifra e ancora una doppia doppia dello spagnolo Valeiras che ha sommato 20 rimbalzi, di cui 7 in attacco.

Expo Inox Nba Valeiras 16, Kordis 25, Di Paolo 23, Billi 11, Lonati 10, A. Facchi 8, Invernizzi, Pirovano 2, Laverone 2, G. Facchi 2. All. Zanellati.

Sabato prossimo l'Expo Inox sarà ancora impegnata in casa contro il neopromosso Gorgonzola che questa sera ha incassato la prima sconfittta, superato di misura a domicilio dal 7 Laghi Gazzada (73-75).