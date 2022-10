Basket, C Silver: gli Aironi con Cerro scherzano con il fuoco (82-79)

Rischiano grosso gli Aironi alla prima casalinga sul nuovo parquet del PalaCantone. La Fluidotecnica soffre tremendamente nel finale contro una rivale storica come Cerro Maggiore, 82-79 il finale, dopo che i lomellini a metà incontro sembravano pienamente in controllo sul + 20 (50-30).

Il primo quarto potremmo definirlo “di studio” con Robbio che fatica a scrollarsi di dosso gli avversari (21-18). Nella seconda frazione salgono in cattedra Pontisso, Pozzi e Tardito, l'allungo dei padroni di casa è prorompente mentre i milanesi faticano assai in attacco. Alla ripresa del gioco, però, Cerro accende le polveri, mentre il quintetto di Zanotti sembra accusare una delle tante pause di gioco che avevano contraddistinto la passata stagione. I milanesi arrivano quasi a dimezzare lo svantaggio (61-50 al 26'), ma il 69-54 del 30' è ancora rassicurante. La luce però si spegne del tutto in avvio di ultimo quarto, con Cerro che confeziona un 7-0 di parziale (69-63 al 33'). Punto su punto gli ospiti rosicchiano tutto il divario fino a pareggiare a quota 76 quando mancano 3 minuti alla fine. Pontisso e due liberi di Grugnetti sembrano dare un po' di ossigeno (80-76), ma un gioco da tre punti di Cerro rimette di nuovo il risultato in bilico. A 33 secondi dalla fine un sanguinoso 0/2 dalla lunetta di Pontisso consente a Cerro di giocarsi la palla del sorpasso, ma dall'uscita da un time out pasticcio megagalattico con la sfera che rotola out. Robbio ringrazia anche per un tecnico trasformato da Grugnetti, un altro punto lo marca Pozzi e sul +3 negli ultimi secondi i padroni di casa badano soprattutto a difendere bene sul perimetro e infatti l'ultimo tentativo degli avversari di agganciare l'overtime viene sparato quasi a occhi chiusi.

Stefano Pontisso, a tratti incontenibile, è calato alla distanza

Scampato il pericolo, Robbio dovrà adesso analizzare con calma il calo avuto nella ripresa, sperando sia dovuto principalmente a una preparazione ancora sommaria e non a una pericolosa nuova variante.

Fluidotecnica Aironi Robbio Castano 6, M. Facchi 4, Pozzi 16, Gallina, Bovio, Grugnetti 18, Pontisso 21, Appendini, Ratti, Tardito 17; ne Chiesa, Tovaglioli. All. Zanotti.

Cerro Maggiore Da Ru 2, Donnarumma 5, Rossi 22, Paganini, Puglisi, Pastori 6, Porta 6, Romei 10, Morandi 12, Trentini 16; ne Roman. All. Valente.