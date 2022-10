Basket, serie D: Cat e Tromello lottano, ma ancora non basta

Seconda giornata di campionato in serie D ancora senza vittoria per Cat e Tromello, ma i ducali si sono nettamente migliorati rispetto alla prima uscita, sconfitti di misura al PalaBasletta dal Trezzano (59-62). Dopo un primo quarto condotto al comando (16-9), la luce si spegne e gli ospiti riescono ad allungare con un parziale di +20 nelle due frazioni centrali (33-46 al 30'). Trezzano raggiunge anche il +17, ma poi la Cat è brava a riaccendersi grazie anche all'aiuto dei giocatori più esperti e a giocarsela punto a punto nei minuti finali. A tagliare le gambe una tripla del milanese Colombo nel momento topico a spezzare il sogno del primo referto rosa, ma i passi in avanti sono evidenti.

Cat Vigevano Tagliavini 17, Nicola 13, Pisati 11, Werlich 11, D'Angelo 3, Lion 3, Spaccasassi 1, Barbieri, Faccendini, Oggioni, Vigone; ne Musai. All. Boselli.

Anche Tromello non ha disputato una partita da buttare, considerando ancora le difficoltà d'organico (Maestri out per influenza, solo otto giocatori a referto). Il Qsa passa al PalaOlimpia (58-69), ma l'esito del match è rimasto in bilico fino a 5 minuti dalla fine quando sul 55 pari i milanesi hanno messo a segno un decisivo 10-0 di parziale.

Pallacanestro Tromello Farina 12, De Martini 8, Botteri 3, Orsenigo 4, Zucca 15, Carandini 15, Gbessou 1, Ganimede. All. Bocca.

Domani sera in campo le altre due nostre squadre, entrambe impegnate a Milano: la Pro Vigevano contro l'Ebro e l'Ussgb Abbiategrasso contro l'Aurora.