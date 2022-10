Basket, serie D: dura lezione dell'Ebro alla Pro Vigevano (70-43)

La seconda di campionato in serie D non porta punti alle nostre compagini. Dopo le sconfitte subite venerdì da Cat e Tromello, anche Pro Vigevano e Ussgb sono uscite a mani vuote da Milano.

A sorprendere è la “scoppola” patita dai ducali alla Forza e Coraggio per mano dell'Ebro, una delle compagini più accreditate del campionato. Perdere ci sta, ma le proporzioni (70-43) sono invero un po' preoccupanti per il quintetto di coach Davide Gibertoni. Di fatto non c'è stata partita, con i padroni di casa subito in allungo alla fine del primo quarto (16-4); impietoso il parziale di 38-16 a metà incontro. La Pro ha subito passivamente la maggior intensità dell'Ebro; a parziale scusante l'assenza di Orlandi. Purtroppo le scavigliate di Meleri e Andrea Gibertoni potrebbero complicare le cose nelle prossime uscite.

Freeshop Pro Vigevano Al. Gibertoni 8, Martinoli 9, Comelli 2, Rolandi 15, Cavallaro 5, An. Gibertoni, Lesca, Diciocia 2, Meleri 2. All. D. Gibertoni.

La giovanissima Ussgb se l'è invece giocata per almeno metà incontro sul campo dell'Aurora (69-55). I ragazzi di Gerosa hanno infatti chiuso in vantaggio i primi due quarti, 13-16 al 10' e 27-34 al riposo lungo, prima di cedere alla maggior esperienza dei padroni di casa.

Ussgb Abbiategrasso M. Bettanti 10, G. Facchi 3, Bossi 6, Pirovano 7, Bollini 2, Chlaika 4, Rossi Raccagni, Ltifi, Laverone 11, Mangiarotti 12. All. Gerosa.