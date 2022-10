Basket, C Gold: l'Expo Inox si inchina a un Gorgonzola impeccabile (83-92)

Dopo le tre vittorie iniziali si interrompe la striscia della Nba, superata a Parona dall'Argentia Gorgonzola (83-92). Innanzitutto, tanto di cappello alla prestazione dei milanesi, formazione neopromossa, ma che in estate ha cambiato tanto il roster, inserendo in formazione giovani di belle speranze che magari non giocavano molto nella categoria superiore e che qui hanno modo di esprimersi. Per contro, nell'Expo Inox si è fatta sentire l'assenza di Lonati che salterà anche le prossime due-tre partite dopo l'infortunio alla spalla subito proprio nell'ultima azione della gara della scorsa settimana con Cusano. Già senza il convalescente Muzio, la squadra ha sofferto sotto canestro costringendo lo spagnolo Valeiras a fare gli straordinari. Con poche rotazioni, il quintetto lomellino non ha potuto contrastare adeguatamente nell'uno contro uno gli avversari che, in serata di grazia al tiro, hanno martellato da ogni posizione, bucando anche tutti i tentativi di zona. Di fatto non c'è stata partita, con l'Expo Inox che è sempre stata costretta a rincorrere. Dopo il 24-27 di fine primo quarto, Gorgonzola ha raggiunto la doppia cifra di vantaggio al 14' sul 33-43, l'Expo ha ricucito sul 46-51 di metà incontro, ma in avvio di ripresa gli ospiti hanno allungato di nuovo (53-66 al 25'), raggiungendo il massimo vantaggio sul 56-78 del 29'. Ultimo periodo di “garbage time” con l'Expo che se non altro è riuscita a rendere la sconfitta un po' meno pesante in termini numerici.

A livello statistico ancora una doppia doppia per Valeiras, indubbiamente il migliore dell'Expo con 30 di valutazione. Buona nel complesso anche la prestazione di Billi (6/13 da 3), mentre Kordis (anche per lui doppia doppia) e Di Paolo hanno accusato soprattutto una serata negativa nel tiro dalla lunga distanza, rispettivamente 0/5 e 0/6.

Expo Inox Nba Billi 23, Di Paolo 7, Pirovano, Kordis 21, Invernizzi, A. Facchi 6, Valeiras 26; ne G. Facchi, Laverone, Rossi Raccagni. All. Zanellati.

Sabato prossimo trasferta sul campo della Virtus Cermenate che questa sera ha portato a casa da Basiglio il suo secondo referto rosa della stagione.