Basket, C Silver: Luino tarpa le ali agli Aironi (72-76)

Alla quarta di campionato la Fluidotecnica Robbio perde l'imbattibilità, superata in casa da Luino che al contrario si mantiene a punteggio pieno (72-76). Si sapeva della forza degli avversari, che non hanno rubato nulla disputando una buona prova sia in attacco che in difesa. Gli Aironi sono andati a strappi, ma senza grandi pause come quella che aveva contraddistinto il match di venerdì scorso con Cerro. Sotto canestro si è fatta un po' sentire l'assenza di Castano, ancora alle prese con il problema al ginocchio che già l'aveva tormentato sul finire della passata stagione (ci vorranno ora esami più approfonditi). Gli ospiti partono bene e nel secondo quarto raggiungono il massimo vantaggio sul +9, poi la zona consente a Robbio di recuperare e di andare al riposo lungo con la testa avanti (39-35). Purtroppo alla ripresa del gioco Luino dimostra di aver capito come battere la difesa avversaria, soprattutto con le conclusioni di Del Bosco che chiuderà il match con sei triple. I padroni di casa tuttavia non mollano la presa, si procede punto a punto e a trenta secondi dalla fine Robbio pareggia a quota 72. C'è canestro e fallo per Luino che però sbaglia il libero aggiuntivo e sul capovolgimento di fronte Grugnetti sbaglia di un nulla. Robbio ferma subito il gioco con un fallo, ma dalla lunetta i varesini chiudono la partita.

Una conclusione da sotto di Tardito contrastato da un avversario (foto Andrea Cislaghi)

Venerdì prossimo trasferta sulla carta abbordabile a Castronno con Robbio che potrà finalmente schierare Buzzin il quale ha scontato le quattro giornate di squalifica retaggio della finale play-off dello scorso anno.

Fluidotecnica Robbio M. Facchi 2, Pozzi 14, Gallina 3, Bovio, Grugnetti 18, Pontisso 16, Appendini 3, Ratti 4, Tardito 12; ne Chiesa, Tovaglioli. All. Zanotti.

Luino Pehar 9, Vescovi 17, Moalli 2, Gubitta, Marotta 4, Lo Biondo 13, Bertani 6, Del Bosco 25; ne Colombo. All. Senesi.