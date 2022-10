Basket, serie D: Tromello di rimonta nel derby con la Cat (73-61)

Nella terza giornata in serie D, Tromello conquista i primi due punti della stagione facendo suo il derby del PalaOlimpia contro la Cat (73-61). I ducali giocano un primo quarto quasi impeccabile mettendo in grande difficoltà i padroni di casa che fanno solo confusione. Al contrario il quintetto di Boselli muove palla con grande lucidità trovando la via del canestro con buone percentuali. Ma proprio allo scadere del periodo Farina, in prossimità del tavolo dei giudici, scaglia un semi gancio quasi a occhi chiusi che buca la retina riducendo il distacco a dieci lunghezze (11-21). E' un po' il segnale della svolta. In effetti la Cat va in bambola senza motivo apparente e Tromello ricuce, con Zucca dominante sotto le plance (32-35 al riposo lungo). Alla ripresa del gioco il quintetto di Bocca prima impatta e poi sorpassa (41-37 al 23'). La Cat resta in partita nonostante l'apporto della panchina risulti quasi nullo; una tripla di D'Angelo dà l'ultima parità (51-51), ma un canestro di Orsenigo allo scadere del 30' porta Tromello a +4 (55-51). Nell'ultimo quarto i padroni di casa prendono il sopravvento su una Cat ormai alla resa. L'impressione è che non appena D'Angelo e Werlich sono costretti a tirare il fiato, i giovani ducali non sono ancora abbastanza maturi e la troppa frenesia li porta a sbagliare scelte e tempi di gioco.

Pallacanestro Tromello Zucca 19, Orsenigo 15, Farina 13, Botteri 8, De Martini 5, Maestri 5, Carandini 4, Gbessou 4; Locatelli, Ganimede. All. Bocca.

Cat Vigevano Barbieri 3, D'Angelo 16, Faccendini, Lion 2, Nicola 11, Oggioni, Pisati 6, Soncin, Spaccasassi, Tagliavini 14, Vigone, Werlich 9. All. Boselli.

Seconda pesante sconfitta per la Pro Vigevano, travolta in casa dal Nova Cava (55-89). Come la scorsa settimana con l'Ebro non c'è stata partita, con gli ospiti che hanno allungato progressivamente (11-19 al 10', 27-43 a metà incontro, 37-61 al 30') quasi senza trovare resistenza. Il livello medio probabilmente si è alzato, ma la Pro Vigevano non è nemmeno la stessa dell'anno scorso. A parte l'assenza per infortunio di Meleri, la squadra si è indebolita, non riuscendo a trovare sul mercato quell'esterno che cercava, ma la sensazione è che il problema, oltre che tecnico, sia anche mentale.

Freeshop Pro Vigevano Orlandi 12, Al. Gibertoni 10, Cavallaro 9, An. Gibertoni 8, Diciocia 7, Martinoli 4, Rolandi 3, Comelli 2, Lesca; ne Meleri. All. D. Gibertoni.

Niente da fare anche per l'Ussgb Abbiategrasso, superata alla Scarioni dal Trezzano (58-82). E dire che i giovani di Gerosa hanno avuto un ottima partenza, chiudendo avanti il primo quarto (24-17). Nelle due frazioni centrali, però, gli avversari prendono il sopravvento con un parziale impietoso di 47-19.

Ussgb Abbiategrasso Pirovano 22, Laverone 12, G. Facchi 12, Mangiarotti 6, Rossi Raccagni 4, Bettanti 2, Bollini, Bossi, Chlaika, Rossi. All. Gerosa.