Basket, C Silver: Robbio parte male, poi vince con la difesa (46-65)

Soffre tanto in avvio di partita la Fluidotecnica, ma poi gli Aironi trovano la quadra per domare Castronno, vincendo alla fine con largo margine (46-65). Reduce dalla prima sconfitta per mano di Luino, Robbio ha avuto un pessimo inizio non riuscendo a ben inquadrare gli avversari che, senza lunghi di ruolo, hanno cercato di impostare una gara sulla corsa. Il primo periodo è così nettamente a favore dei locali (22-15). Nel secondo i lomellini riescono a sistemare un po' le cose andando al riposo lungo in ritardo di soli due punti (34-32), ma è alla ripresa del gioco che la Fluido cambia registro, allungando con decisione (43-50 al 30'). Nel secondo tempo i locali non ci capiscono più niente in attacco, realizzando la miseria di 12 punti. Si può dire quindi che, contrariamente al solito, Robbio ha vinto questa partita soprattutto grazie all'impegno difensivo. A livello individuale da rimarcare Tardito che ha dato punti e rimbalzi, positivo anche il rientro di Buzzin dopo le quattro giornate di squalifica, un buon apporto l'ha anche dato nel secondo tempo Ratti, peccato invece Pontisso che nel secondo quarto dopo una palla persa ha subito antisportivo e tecnico e la sua partita è finita lì. Intanto buone notizie arrivano da Castano: esami approfonditi hanno scongiurato grossi problemi al ginocchio. Il giocatore ha ripreso a correre e il suo rientro potrebbe essere a breve, se non la prossima partita (in casa contro il Cus Milano), quella successiva.

Castronno Canavesi 6, Ranzenigo, Magistrali 8, German, De Vita 2, Campanale 2, Giglio 5, Bologna 15, Carlesso 4, Crespi 4; ne Ansaldo. All. Crugnola.

Fluidotecnica Aironi Robbio Pozzi 13, M. Facchi, Gallina 3, Bovio 2, Grugnetti 13, Pontisso 1, Appendini 6, Ratti 2, Tardito 18, Buzzin 7; ne Chiesa, Tovaglioli. All. Zanotti.