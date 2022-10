Basket, serie D: Tromello in scioltezza a Voghera (39-83)

Nella quarta giornata in serie D la Pallacanestro Tromello concede il bis andando a vincere in scioltezza a Voghera contro un'Olympia che è squadra giovane, ma neanche troppo talentuosa (39-83). Il quintetto lomellino ha avuto un buon approccio alla partita, sia in difesa che in attacco, il che ha consentito di acquisire sin dall'inizio un buon margine (6-23 al 10') che poi ha incrementato progressivamente con una buona prova di tutta la squadra.

Pallacanestro Tromello Botteri 22, Gbessou 18, Maestri 9, Zucca 9, Carandini 8, De Martino 7, Farina 4, Orsenigo 4, Locatelli 2, All. Bocca.

La scorsa settimana coach Gerosa aveva parlato di progressi da parte dei suoi ragazzi. Progressi che l'Ussgb ha palesato in modo ancora più evidente sul campo di Cava Manara dove gli abbiatensi sono stati sconfitti per 84-72, ma dopo aver mantenuto a lungo il controllo della gara contro una delle formazioni più accreditate del girone. L'Ussgb ha infatti chiuso in vantaggio il primo quarto (19-22), ma è stato nel secondo parziale che ha allungato con maggior decisione arrivando al riposo lungo sul +10 (32-42). Alla ripresa del gioco la prevedibile reazione del Nova Cava: al 30' l'Ussgb conserva una lunghezza di margine (59-60), per poi cedere nell'ultimo periodo alla maggior esperienza dei padroni di casa.

Ussgb Abbiategrasso Pirovano 22, G. Facchi 13, Bettanti 10, Laverone 10, Litfi 5, Chlaika 4, Mangiarotti 4, Rossi Raccagni 4, Bollini. All. Gerosa.

In settimana sulla Cat si è abbattuta la tegola del grave infortunio patito in allenamento da Stefano Werlich che, da solo, si è procurato la rottura del tendine d'Achille. Qualche anno fa il giocatore aveva recuperato dallo stesso problema all'altra gamba, ma a 37 primavere è assai difficile possa riuscirci una seconda volta. Scosso da questa perdita, il quintetto di Boselli non ha mancato comunque di lottare ieri sera al PalaBasletta contro Rozzano. I milanesi si sono imposti per 66-78, ma i giovani ducali non hanno sfigurato. Il divario lo si può ascrivere al solo primo quarto, perso per 17-25, mentre le altre frazioni sono state tutte in equilibrio.

Cat Vigevano Tagliavini 26, Nicola 13, D'Angelo 12, Pisati 6, Spaccasassi 4, Barbieri 3, Musai 2, Faccendini, Lion, Oggioni, Vigone; ne Soncin. All. Boselli.

In chiusura di giornata, domani sera la Pro Vigevano sarà impegnata a Milano sul campo dell'Aurora nel tentativo di riscattare le due ultime pesanti sconfitte.