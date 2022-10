Basket, serie D: ancora una pesante sconfitta per la Pro Vigevano (81-58)

Continua il pessimo momento della Pro Vigevano che nel campionato di serie D ha accusato ieri sera a Milano sul campo dell'Aurora la terza, pesante, sconfitta consecutiva (81-58). Il copione non si è discostato di molto dalle precedenti uscite. La Pro ha avuto il solito inizio sconcertante (27-9 al 10') che di fatto ha consegnato la partita agli avversari. Nell’ultimo quarto c'è stato un accenno di reazione, ma è servito solo a rendere la sconfitta un po' meno pesante in termini numerici. La squadra è lontana parente di quella ammirata l'anno scorso e continua a palesare preoccuparti limiti, sia fisici che mentali. Se non scatta al più presto l’interruttore con la volontà di reagire a questo periodo critico si rischia di perdere ancor più fiducia ed entrare in un loop da cui non sarà facile tirarsi fuori. L'occasione per tornare quanto meno alla vittoria sarà venerdì prossimo al PalaBasletta in occasione del derby con la Cat.

Freeshop Pro Vigevano Rolandi 17, Orlandi 10, Cavallaro 6, Al. Gibertoni 6, An. Gibertoni 6, Diciocia 4, Martinoli 4, Comelli 3, Lesca 2; ne Meleri. All. D. Gibertoni.