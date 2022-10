Basket, C Silver: finalmente al completo, gli Aironi domano il Cus Milano (73-58)

Più che la vittoria, la notizia è che gli Aironi Robbio finalmente questa sera sono scesi in campo al completo. Non accadeva da tempo immemorabile. Alla fine la Fluidotecnica ha rispettato il pronostico superando al PalaCantone il Cus Milano per 73-58. Già saldamente avanti alla fine del primo quarto (29-13), i padroni di casa hanno accusato un solo un momento di black out, gli ultimi tre minuti prima del riposo quando dal +19 i lomellini si sono fatti rimontare sino al 39-33 di metà incontro con una tripla realizzata a fil di sirena dai cussini in un primo tempo non convalidata ma poi concessa. Dopo questo passaggio a vuoto, gli Aironi sono tornati in campo nella ripresa più concentrati e aggressivi ristabilendo in fretta le distanze (63-43 al 20'). A livello individuale Pontisso è stato il principale protagonista dell'allungo di inizio partita, mentre nella seconda parte del match bene un po' tutti, da Tardito a Pozzi, che ha messo a segno tre bombe di fila, a Buzzin, aggressivo in difesa e pungente in contropiede. Coach Zanotti ha concesso 15 minuti al rientrante Castano che deve ritrovare un po' di confidenza dopo lo stop causato dal problema al ginocchio.

Fluidotecnica Aironi Robbio Castano, Pozzi 13, M. Facchi 2, Tovaglioli 2, Gallina, Bovio, Grugnetti 10, Pontisso 16, Appendini 10, Ratti 7, Tardito 18, Buzzin 10. All. Zanotti.

Cus Milano Carletti 5, Kahnt 6, D'Onofrio 5, Quaglini 6, Danovaro 7, Casadei 5, Mazzoncini 9, Salerno 11, Meneghini, Abrignani 8, Benati 8, Buonfrate 2. All. Di Benedetto.

Con Luino che, vincendo a Castronno, si conferma a punteggio pieno, per gli Aironi si avvicinano adesso una serie di scontri diretti importanti già a partire da quello di venerdì prossimo quando Grugnetti e compagni affronteranno fuori casa il Venegono, che grazie al successo di questa sera con Sedriano ha gli stessi punti in classifica. Tra due settimane, invece, al PalaCantone andrà in scena il derby con la Sanmaurnese.