Basket, serie D: Pro Vigevano di misura nel derby con la Cat (76-70)

Dopo tre pesanti sconfitte la Pro Vigevano prende il classico “brodino” aggiudicandosi il derby cittadino con la Cat (76-70) al termine di una gara combattuta. Tanto equilibrio nella fase iniziale (15-16 al 10'), poi sul finire del secondo quarto Martinoli e Rolandi propiziano l'allungo della Pro (43-34 al riposo lungo). Un margine che rimane sulle dieci lunghezze fin verso la fine del terzo periodo quando la Cat riesce a tornare sotto (66-61). Nell'ultima frazione l'inerzia sembra decisamente a favore di Tagliavini e compagni che arrivano al sorpasso (68-70), ma la Pro, sebbene un po' in affanno, è brava a non disunirsi e a trovare i canestri decisivi. Una vittoria che serve a dare morale al quintetto di coach Gibertoni, anche se tutti i problemi non sono stati risolti con un colpo di spugna. Affranto invece Boselli per l'ennesima partita sfuggita di mano: “E' incredibile, ogni volta commettiamo errori diversi – dice coach della Cat – ma sempre di una gravità estrema perchè finiscono per compromettere l'esito della gara nonostante le buone cose fatte per buona parte della stessa”.

Freeshop Pro Vigevano Rolandi 17, Martinoli 16, Al. Gibertoni 13, Orlandi 9, Comelli 7, Diciocia 7, Cavallaro 4, An. Gibertoni 3; ne Lesca, Meleri. All. D. Gibertoni.

Cat Vigevano Tagliavini 36, D'Angelo 9, Nicola 8, Gullì 6, Spaccasassi 4, Oggioni 3, Pisati 2, Vigone 2, Barbieri, Soncin; ne Lion, Faccendini. All. Boselli.

Reduce da due vittorie, si ferma invece la Pallacanestro Tromello, superata al PalaOlimpia dal Rozzano (53-76). Nel primo tempo il quintetto di Bocca tiene bene il campo sia in difesa che in attacco, non riuscendo però a sfruttare un momento di confuzione dei milanesi per prendere qualche punto di vantaggio. Sotto di due punti al riposo lungo (33-35), nella seconda parte del match Tromello cede sia fisicamente che di testa.

Pallacanestro Tromello De Martini 3, Maestri 6, Gbessou 5, Orsenigo 4, Zucca 21, Farina 5, Botteri 4, Carandini 5, Ganimede, Locatelli. All. Bocca.

Domani sera, in chiusura della quinta giornata, l'impegno dell'Ussgb Abbiategrasso a Basiglio contro Milanotre.