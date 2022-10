Basket, serie B: la Elachem d'autorità, il derby si tinge di gialloblù (78-86)

La Elachem non si ferma. I ducali passano sul legno del palaRavizza nel derby contro la Riso Scotti (78-86) al termine di una partita vibrante che la squadra di coach Paolo Piazza guida dalla contesa ma nella quale non riesce mai a scrollarsi di dosso gli avversari sino agli ultimi minuti di gioco. E’ proprio nel quarto periodo che i ducali piazzano l’affondo.

Stefano Laudoni batte Riccardo Coviello (foto Giacomo Motta)

Proprio a quel punto della sfida (72-75) a metà quarto periodo, Pavia è ancora a contatto (72-75): ma due traccianti di Mercante dall’arco più lontano costruiscono il 71-81 del 35’. Pavia prova a risalire con Coviello (75-81) ma è ancora Mercante a tenerla a distanza. Adesso si sbaglia molto: Gallizzi segna il 78-83 alle porte dell’ultimo minuto; Rossi sbaglia la tripla. A 23” dalla sirena Benites segna un solo libero ((78-84). I padroni di casa commettono fallo e lasciano due tiri liberi a Rossi che non sbaglia e di fatto chiude il match. In uscita da timeout Coviello non trova la tripla che potrebbe lasciare l’ultima speranza e ancora Rossi strappa il rimbalzo della sicurezza.

Lorenzo D'Alessandro ha consumato la vendetta dell'ex (foto Giacomo Motta)

Ma ancora una volta la Elachem era scesa in campo con il piglio giusto (18-27 al 10’), approcciando la partita al meglio e macinando gioco e punti in attacco (quattro i giocatori in doppia cifra alla fine, con D'Alessandro, ex di turno, top scorer con 18 punti) limitando in modo efficace la Riso Scotti nella metà campo difensiva. Si segna parecchio anche nella seconda frazione (29-26 il parziale) con Vigevano che va al riposo lungo con un margine che ancora non è di sicurezza. (47- 53) dopo un quarto nel quale difensivamente i ducali hanno subìto troppo rispetto al solito. Anche il terzo periodo va agli archivi con un sostanziale equilibrio (20-19) e rimanda tutto ad un finale, una volta ancora, degno del derby provinciale.

«E' stata una bella partita - commenta coach Paolo Piazza - perché Pavia gioca una buona pallacanestro, non si scompone mai e, partendo da sfavorita, ha potuto giocare con più leggerezza. Noi abbiamo alternato le soluzioni perimetrali a quelli interni. La partita si è decisa quando abbiamo utilizzato il quintetto con Laudoni e Mercante in ala grande: così abbiamo aperto il campo e trovato i tiri decisivi. La chiave è stata la difesa: il nostro secondo quarto è stato imbarazzante. Subendo così tanti punti non si va lontano. E non è un caso che subendone solo 11 nell'utilmo quarto abbiamo portato a casa la vittoria».